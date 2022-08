Neonata diventa virale per la foto in cui somiglia a Woody Harrelson, l’attore le dedica una poesia La madre di una bambina di 9 mesi ha pubblicato su Twitter una foto in cui la figlia somiglia in maniera impressionante a Woody Harrelson. Lo scatto, diventato virale, ha attirato l’attenzione dell’attore.

A cura di Stefania Rocco

La foto di una bambina di 9 mesi che assomiglia in maniera impressionante a Woody Harrelson ha attirato l’attenzione dell’attore. A condividere l’immagine su Twitter era stata la madre della bambina, Danielle Grier Mulvenna. La donna ha postato sui social una foto della figlia affiancata a una dell’attore. Nello scatto comparato, in effetti, la bambina e l’attore texano mostrano la stessa espressione, gli stessi colori e perfino una evidente somiglianza nei tratti. Un accostamento curioso che aveva divertito la madre della piccola, spingendola a condividere l’immagine. Non si aspettava che lo scatto diventasse talmente virale da raggiungere perfino Harrelson.

La foto di Cora ottiene 500 mila like

La foto della neonata ha conquistato Twitter a suon di like. Sono circa 500 mila quelli ottenuti dallo scatto fino a oggi. L’immagine è diventata talmente virale da avere raggiunto perfino l’attore che, a sorpresa, ha deciso di mostrare il suo apprezzamento mandando alla piccola una tenera poesia. A condividere via Twitter – la piattaforma che ha reso virale il post – il messaggio ricevuto da Harrelson è stata la madre della piccola. L’attore aveva postato il contenuto su Instagram. La poesia dedicata alla piccola Cora dice: “Ode a Cora: Sei una bambina adorabile. Lusingato per il paragone. Hai un sorriso meraviglioso. Vorrei solo avere i tuoi capelli”.

La madre della neonata: "Non ci eravamo accorti della somiglianza"

Di fronte al post pubblicato dall’attore, la madre della piccola si è emozionata. “Hai rallegrato la nostra giornata”, ha scritto in risposta alla poesia per la piccola Cora, “Non vedo l’ora di mostrarglielo quando sarà più grande. Hai conquistato un altro fan per tutta la vita”. Al sito Today.com che l’ha intervistata, Danielle ha spiegato di non essersi mai resa conto della somiglianza tra la piccola e l’attore finché è disto un amico a farglielo notare: “Non ci eravamo mai accorti della somiglianza. Il nostro amico Chris ce lo ha fatto notare nel corso di un barbecue. Quando abbiamo scattato quella foto in cui Cora rideva, la somiglianza è diventata innegabile”. Tanto evidente da avere conquistato perfino Harrelson.