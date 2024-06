Nek accompagna all’altare Martina, la figlia acquisita: “Uno dei momenti più emozionanti della mia vita”

Nek ha accompagnato all'altare Martina, figlia che sua moglie Patrizia Vacondio ha avuto da una precedente relazione. L'artista, in un post pubblicato sui social, non ha nascosto la sua commozione. È legatissimo a Martina, è entrato nella sua vita quando aveva solo un anno. Un affetto ricambiato tanto che la giovane donna oggi – accanto a quello del padre biologico – porta anche il suo cognome: Martina Imarisio Neviani.

Nek ha pubblicato sui social alcune foto e un video che ritraggono la cerimonia nuziale di Martina. La sposa è entrata in chiesa accompagnata dal padre biologico. In prossimità dell'altare è stata affiancata anche da Nek. L'artista non ha nascosto la sua emozione:

Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna, moglie, donna in carriera. Il tempo è volato. Quando sono tornato al mio posto in chiesa ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì…che in tanti di noi fossero lì….addirittura c’era la bisnonna dello sposo. 101 anni che mai avrebbe sperato in così tanto. È stato tutto un privilegio, una vera grazia. È nata una nuova famiglia! Dio e noi ne eravamo testimoni.