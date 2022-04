Miriana Trevisan: “Mi sono sentita dare della prostituta, ho diffidato alcuni concorrenti del GF” Miriana Trevisan parla dei motivi per cui ha deciso di diffidare alcuni suoi ex coinquilini nella casa del GF che, secondo la showgirl, avrebbero fatto intendere cose sul suo conto che non corrispondono al vero.

A cura di Ilaria Costabile

Miriana Trevisan è stata una delle grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl ha raccontato in un'intervista al settimanale Chi di aver vissuto dei momenti particolarmente spiacevoli all'interno della casa più spiata d'Italia, soprattutto quando alcuni dei suoi compagni d'avventura hanno contestato il suo modo di comportarsi, in special modo con gli uomini. Costoro, tra cui figurano Giacomo Urtis e Katia Ricciarelli, hanno ricevuto una diffida: "Non li rivedrò più" ha dichiarato l'ex gieffina.

La diffida ad alcuni gieffini

Nonostante la sua schiettezza e la capacità di mostrare al pubblico la varietà di emozioni che l'hanno attraversata nel lungo percorso del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan è stata al centro di numerosi battibecchi durante il reality, dai quali è emersa la figura di una donna da cui la showgirl si discosta con tutta se stessa, dichiarando così di aver preso provvedimenti legali nei confronti di coloro che hanno dato una versione distorta della sua persona:

Sono stata costretta a diffidare. Mi sono sentita dare della ‘prostituta’ – questo hanno fatto intendere le persone – da Urtis che parlava di una storia a notte con uomini ricchissimi, Katia che è stata con un uomo sposato e da Soleil che ha avuto un flirt dentro un matrimonio, quello tra Alex Belli e Delia, e ha umiliato il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, proprio su regali e sui soldi, rinfacciando ogni cosa, non lo accetto. Sicuramente Katia e Soleil Sorge, che mi hanno deluso troppo. Entrambe mi hanno descritta come una donna che manipola. Invece a manipolare erano proprio loro due. In quella casa ho visto menzogne e strategie.

Le considerazioni su Alex Belli

Nella sua chiacchierata al settimanale Chi, però, c'è stato spazio anche per parlare di un personaggio che da molti è stato definito un "manipolatore", si tratta di Alex Belli. L'attore è stato il perno attorno al quale sono ruotate le più disparate dinamiche del gioco, ma secondo la Trevisan il suo atteggiamento nascondeva comunque un fondo di verità, soprattutto nella liaison con Soleil Sorge: