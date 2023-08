Martina Luchena ha partorito, è nata Matilde: “Sapevamo il tuo nome sin dal primo giorno” “Sapevamo il tuo nome ancor prima di scoprire fossi una bimba”, raccontano i neo genitori della bimba venuta al mondo. “È nata la nostra Matilde Bonori, oggi Mamma e Papà”, fanno sapere con un post di coppia e lo scatto in ospedale, il primo con la piccola tra le loro braccia.

A cura di Giulia Turco

Martina Luchena ha partorito: è nata Matilde, la sua prima figlia insieme a Maurizio Bonori, già papà di un bambino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nell’ambito del dating show di Maria de Filippi corteggiava Riccardo Gismondi, ha raccontato l’intera gravidanza sui social, a partire dal momento della scoperta e la rivelazione sui social che è stata per loro una grande gioia.

La nascita di Matilde la prima figlia di Martina Luchena

“Sapevamo il tuo nome ancor prima di scoprire fossi una bimba”, raccontano i neo genitori della bimba venuta al mondo il 24 agosto. “È nata la nostra Matilde Bonori, oggi Mamma e Papà”, fanno sapere con un post di coppia condiviso e lo scatto in ospedale insieme, il primo con la piccola tra le loro braccia. “Piango dall’emozione, presto saremo in quattro”, raccontava l’influencer col pancione negli scorsi mesi, quando ha annunciato a tutti sui social l’arrivo della bimba in famiglia. “Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando”.

L’amore per Maurizio Bonori già papà di un bimbo

Maurizio Bonori, talent manager e compagno di Martina Luchena, è diventato padre per la prima volta nel 2014, quando è nato il primo figlio Santiago da una relazione oggi conclusa. Il rapporto tra Martina e il Santiago, che oggi ha 9 anni, non potrebbe essere dei migliori. "Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà”, ha raccontato alle sue followers l’esperta di beauty routine. “Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia, siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano in ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita, una crescita giornaliera fatta di sacrifici e tante soddisfazioni. Tu…non potevi essere che tu… il papà di mio figlio/a.”