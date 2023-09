Martina Luchena a una settimana dal parto: “Travaglio tosto, non sono riusciti a farmi l’epidurale” Martina Luchena racconta alle sue follower i momenti immediatamente precedenti la nascita Matilde, la figlia nata dal legame con Maurizio Bonori: “Ho avuto un travaglio tosto e doloroso. Il parto mi ha scosso, non sono riusciti a farmi l’epidurale”.

A cura di Stefania Rocco

Martina Luchena racconta la nascita della piccola Matilde, la figlia nata dal legame con Maurizio Bonori. L’influencer, diventata popolare dopo la partecipazione a Uomini e Donne, è diventata mamma per la prima volta solo da qualche giorno. Superati i momenti più impegnativi, la donna p tornata su Instagram per raccontare alle sue follower l’esperienza del parto, rivelatasi essere meno semplice del previsto.

Martina Luchena: “Ho avuto un parto naturale indotto”

“È stato un parto naturale indotto. Facevamo avanti e indietro dall’ospedale a causa della scarsità del liquido amniotico”, ha raccontato Martina, “All’ultima visita si sono accorti che era ancora diminuito e hanno scelto di ricoverarmi. Ho iniziato un ciclo di pastiglie per l’induzione. È seguito un travaglio molto tosto e doloroso ma veloce. Non è durato neanche dure ore: mi hanno ricoverata il 23 mattina e lei è nata il 24 notte.L’emozione era tanta, la guardavo e dicevo ‘Impossibile sia stata dentro di me nove mesi’”.

Martina Luchena: “Parto difficile, l’emozione è subentrata dopo”

Martina ha aggiunto che il momento particolarmente impegnativo l’ha costretta a rimandare a un secondo momento la gioia legata alla nascita della sua primogenita: “Ero scossa dal parto. L’emozione e la felicità sono subentrate dopo qualche ora. Perché ho avuto un parto naturale al 100%. Non sono riusciti a farmi nemmeno l’epidurale. Il travaglio è stato tanto veloce, quando ho chiesto l'epidurale ero già dilatata 8 centimetri. Non vi parlo del dolore perché non voglio spaventare chi è incinta. Ma è tosto. In quel momento vi viene una forza incredibile che tutte ci riescono”. Il compagno, ha spiegato, ha assistito a tutte le fasi della nascita: “Mauri ha fatto il taglio del cordone. È stato con me prima, durante e dopo. Ero serena, c’era lui”.