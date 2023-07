Martina Sebastiani di Temptation Island 2018 mamma bis, è nata la piccola Beatrice Martina Sebastiani, protagonista di Temptation Island nel 2018, è diventata mamma per la seconda volta: dopo la nascita di Vittoria due anni fa, ha accolto in famiglia la piccola Beatrice. Al programma di Canale 5 partecipò con il fidanzato di allora Gianpaolo Quarta.

A cura di Elisabetta Murina

Martina Sebastiani mamma bis. L'ex protagonista di Temptation Island, nell'edizione del 2018, ha accolto in famiglia la seconda bimba, Beatrice. Già due anni fa aveva dato alla luce la piccola Vittoria, la prima figlia con il suo attuale compagno. Al programma di Canale5, invece, partecipò in coppia con il fidanzato di allora, Gianpaolo Quarta.

L'annuncio della nascita

È con alcuni teneri scatti mamma-figlia che Martina Sebastiani ha annunciato sui social la nascita della piccola Beatrice, avvenuta questa mattina (25 luglio). L'ex protagonista di Temptation Island si è mostrata ancora nel letto dell'ospedale mentre stringe tra le braccia la bambina. "Eccomi Qui! Sono Beatrice. Nata questa mattina alle 10.27 , peso 3,455kg e sono lunga 51cm, esattamente come la mia sorellina Vittoria nata 2 anni fa", ha scritto a corredo delle immagini. Poi ha aggiunto: "Ci somigliamo tanto tanto. Mamma e papà pazzi di gioia". La coppia aveva già accolto in famiglia la primogenita Vittoria, nata due anni fa.

La partecipazione a Temptation Island nel 2018

Martina Sebastiani divenne nota la grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma nell'edizione del 2018, in coppia con il fidanzato di allora Gianpaolo Quarta. I due decisero di entrare nel programma per mettere alla prova il loro amore ma, una volta nel villaggio, Martina si avvicinò al single Andrea Dal Corso (oggi fidanzato con Teresa Langella). Al momento del falò di confronto, decisero di uscire separati e lei iniziò una frequentazione con il tentatore, durata poco. A distanza di qualche tempo ha incontrato il suo attuale compagno e padre delle bambine, di cui non si conosce il nome, ma si sa che proprietario di un noto negozio che si occupa di illuminazioni di esterni a Roma.