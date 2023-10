Mariacarla Boscono sposerà l’atleta Carlo Stecchi: “Un amore gipsy che presto metterà radici” Mariacarla Boscono rende pubblica la storia d’amore con Claudio Stecchi, atleta olimpico di salto con l’asta, e annuncia che presto si sposeranno. Dopo il post su Instagram svela a Vogue: “È un amore gipsy che presto metterà radici”.

A cura di Gaia Martino

Mariacarla Boscono si sposa. L'icona di stile e musa delle più grandi firme della moda ha annunciato con un post su Instagram che sposerà il compagno Claudio Stecchi, 31 anni, atleta olimpico di salto con l'asta. Durante una vacanza tra mare ed escursioni lui le avrebbe chiesto la mano: "Ci siamo fidanzati".

L'annuncio di Mariacarla Boscono

Con un post carosello su Instagram la top model ha mostrato alcune foto della sua vacanza a Ibiza con il compagno. Nella didascalia Mariacarla Boscono ha poi fatto sapere che presto si sposerà: "Tra le settimane della moda…Ci immergiamo in acqua, facciamo escursioni e ci siamo FIDANZATI".

Diventa così pubblico l'amore per Claudio Stecchi, il fidanzato 31enne atleta olimpico di salto con l’asta. "È un amore gipsy che presto metterà radici", ha raccontato Mariacarla a Vogue. "Questo è uno dei momenti più magici della mia vita". Si sono conosciuti circa un anno fa in Italia ed è stato amore a prima vista: la prima – ed unica – volta in cui si sono mostrati insieme in pubblico sale al luglio 2023 all'evento di Dolce & Gabbana ad Alberobello, in Puglia. Ai campionati del mondo di Budapest lei era sugli spalti: faceva il tifo per l'atleta insieme alla figlia Maria Lucas Patti, nata nel 2012 dalla relazione con Andrea Patti.

Claudio Stecchi, atleta di salto con l'asta atteso ai Giochi Olimpici 2024

Claudio Stecchi è un atleta di salto con l'asta. Nato a Bagno a Ripoli nel 1991, è il figlio di Gianni Stecchi, medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo del 1987 e tre volte campione della disciplina. Claudio nel suo settore è uno degli atleti più famosi: lo scorso agosto ha conquistato la finale mondiale per la seconda volta, arrivando a 5,75m. Il suo record personale è di 5,82m. Oltre al matrimonio, ha un altro impegno importante l'anno prossimo: parteciperà ai Giochi Olimpici a Parigi nel luglio 2024.