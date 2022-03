L’ex corteggiatrice Marta Pasqualato oggi è una dottoressa: “Temevo il giudizio dei miei pazienti” L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Marta Pasqualato oggi è un medico di base, lavora a Martellago nel Veneziano e per l’amore del suo lavoro e dei pazienti ha detto ‘no’ al Grande Fratello.

A cura di Gaia Martino

I telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno Marta Pasqualato, la corteggiatrice che nel dating show contese a Virginia Stablum il tronista Nicolò Brigante nel 2018. Il volto televisivo oggi è un'influencer, blogger ed anche una dottoressa. Nel programma mise subito in chiaro che nonostante l'esperienza televisiva nel suo futuro c'era la medicina: oggi cura 1380 pazienti a Martellago nel Veneziano. Per l'amore del suo lavoro ha anche rifiutato il Grande Fratello: "Quel mondo mi mette un'ansia pazzesca".

Il sogno di diventare medico

Marta Pasqualato dopo Uomini e Donne ha intrapreso la carriera nel mondo della medicina dopo il percorso di studi. Oggi lavora come medico di famiglia per 1380 pazienti a Martellago nel Veneziano: "Il posto in cui sono rimarrà vacante. Spero di poter rimanere per dare continuità ai pazienti che seguo, mi sembra giusto per loro" ha spiegato in un'intervista al Corriere. Ha perso suo padre quando aveva 23 anni e non ha mollato il percorso di studi nella medicina anche per lui, ha raccontato:

Ho sempre desiderato fare medicina fin da quando ero piccola. Non ho mai desiderato fare altro. Ho perso mio papà quando avevo 23 anni, 2 anni prima di fare Uomini e Donne, lui non me l'avrebbe mai permesso. Ero a casa con lui, ha avuto un malore improvviso. Per me è stato un trauma, per molti anni non sono riuscita a parlarne, ho ricominciato da poco. E quando l'ho fatto mi sono resa conto che negli ultimi anni ho portato avanti questa cosa per lui. Non ci ho nemmeno pensato a cambiare lavoro.

Oltre il suo lavoro come medico, è anche molto attiva sui social ed è seguita da un'agenzia. Non ha in programma però di entrare a far parte di altre trasmissioni televisive: "Mi avevano chiesto di partecipare ad altri programmi, ho anche fatto un provino per il Grande Fratello poi quando mi hanno chiamata ho rifiutato perché volevo fare il medico". Ha spiegato che quel mondo le mette ansia: esponendosi molto "le persone ti insultano senza che tu abbia fatto errori". Preferisce svegliarsi ogni mattina alle 6 piuttosto che alle 11 per aggiornare i suoi profili social.

Adesso che mi sveglio ogni mattina alle 6 per andare in studio sono molto più felice di quando mi alzavo alle 11 per scrivere sui social. Il sogno di carriera di tutti sembra essere la popolarità sui social. Non li rinnego di sicuro, grazie a quelli mi sono pagata diversi anni di università. Non vengo da una famiglia abbiente. Non mi hanno fatto mancare nulla ma non navigavamo nell'oro. Mi ricordo bene quando ero piccola e c'erano le bollette da pagare.

La popolarità e i pazienti

Pensava di essere giudicata male dai suoi pazienti per la sua partecipazione a Uomini e Donne e invece si sbagliava. Marta Pasqualato ha raccontato che in molti l'hanno riconosciuta ma nessuno ha cambiato idea sul suo conto, come lei temeva.

Dai pazienti pensavo che sarei stata giudicata male. Programmi come quello che ho fatto io sembrano accogliere solo persone che cercano fama senza far fatica, persone superficiali diciamo così. Pensavo che togliere lo stereotipo dal pensiero dei miei pazienti non sarebbe stato facile. Ma è andata meglio del previsto. Più di una persona mi ha detto "Ti ho visto in televisione", altri sono stati super discreti ma chi me ne ha parlato l'ha fatto in modo positivo.

Ora spera di essere sostituita definitivamente e prendere il posto in cui si trova adesso. Al Corriere Marta Pasqualato ha poi svelato di aver cominciato anche un Master in medicina estetica: "Insieme ad altri medici interverremo in modo attivo sui social, faremo qualcosa di interattivo, un connubio tra medicina e social".