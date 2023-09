L’ex compagno di Giorgia Cardinaletti ha ritrovato l’amore, la fidanzata è una giornalista Mediaset Francesco Caldarola, capo autore di Agorà su Rai3, ed ex compagno di Giorgia Cardinaletti ha ritrovato l’amore. Al suo fianco, infatti, c’è un’altra giornalista, ma stavolta di Mediaset: Valentina Petrucci.

A cura di Ilaria Costabile

A sx Giorgia Cardinaletti e Francesco Caldarola, a dx Francesco Caldarola e Valentina Petrucci

La storia d'amore tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini va ormai a gonfie vele, i due sono ormai una coppia consolidata, ma prima che tra loro scoccasse la scintilla, la giornalista di Rai1 aveva una relazione con Francesco Caldarola, capo autore di Agorà su Rai3. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, pare che anche lui abbia ritrovato l'amore, ma stavolta con una giornalista Mediaset.

Secondo il settimanale, il noto volto di Rai1 avrebbe messo fine alla sua storia con Caldarola quando ha capito che con il cantante bolognese c'era qualcosa in più di una semplice simpatia. Ma a distanza di qualche mese dall'inizio di questa relazione che è comparsa sulle pagine di riviste e quotidiani, anche il capoautore di Agorà, la trasmissione di Rai3 che, ultimamente, ha visto come conduttrice Monica Giandotti, pare abbia trovato nuovamente l'amore. Si tratta, anche stavolta, di una giornalista, ma non del servizio pubblico, bensì di Mediaset, ovvero Valentina Petrucci. I due, a dire il vero, hanno anche pubblicato delle foto che li ritraggono insieme.

L'amore tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini

Intanto, sempre su Oggi, si ipotizza che invece Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini vogliano mettere su famiglia, visto che ormai il loro legame è più che mai solido e, quindi, dopo le dovute presentazioni che ci sono state già nei mesi scorsi, pare che il pensiero di costruire qualcosa sia diventato non più un'ipotesi ma un progetto da realizzare da qui ad un tempo ancora da definire. Nonostante nessuno dei due abbia ufficializzato la relazione, dalle foto che individualmente hanno pubblicato sui rispettivi profili, dalle quale si evince che fossero insieme, il cantante e la giornalista, sembrano più convinti che mai a voler custodire questo rapporto dalla voracità dei media. Lui, in una delle ultime foto pubblicate, in montagna, ha scritto: "A farmi respirare amore… sto creando un nuovo album". Neanche a dirlo, anche Giorgia Cardinaletti era lì, a respirare aria buona e magari piena di novità.