Melita Toniolo ha ritrovato l’amore, le foto sui social con il nuovo fidanzato: “Sono felice” Melita Toniolo ha ritrovato l’amore. La conduttrice di R101 è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, di cui però non si conosce il nome, dopo la fine della storia con Andrea Viganò. “Sto bene e voglio gridarlo al mondo”, ha raccontato sui social l’ex Diavolita, felice della sua vita.

A cura di Elisabetta Murina

Nella vita sentimentale di Melita Toniolo è tornato il sereno. Dopo la fine della storia con Andrea Viganò (in arte Pistillo), avvenuta due anni fa, la speaker di R101 ha reso pubblico il suo nuovo amore. Al momento il nome dell'uomo non è noto, ma i due appaiono felici e innamorati. Con alcune storie Instagram, l'ex Diavolita ha parlato del periodo felice che sta attraversando.

Melita Toniolo e le foto sui social con il nuovo fidanzato

Sul suo profilo Instagram, Melita Toniolo ha pubblicato alcuni scatti insieme al nuovo fidanzato, senza però renderne noto il nome. La nuova coppia si scambia romantici baci mentre si gode un picnic all'aria aperta. "Cosa avrei fatto senza di te", scrive sotto la foto. I due appaiono felici e innamorati e non è un caso che l'ex Diavolita abbia scelto proprio questo momento per condividere con il pubblico la gioia della nuova relazione. In alcune storie sul suo profilo ha infatti raccontato:

Sto bene anche sentimentalmente e ho deciso di gridarlo al mondo perché ogni tanto, quando si sta bene, è giusto fare un bel respiro, essere felici e non aver paura di farlo vedere. Ci sono tante cose brutte al mondo… E’ giusto che si facciano vedere quelle positive che succedono.

La fine della storia con Andrea Viganò, padre del figlio Daniel

Raggiunta da Fanpage.it, prima di iniziare la sua nuova avventura come conduttrice radiofonica, Melita Toniolo aveva parlato della rottura con Andrea Viganò, padre di suo figlio Daniel, che tra qualche mese compirà sei anni. "È stata una scelta condivisa, due anni fa abbiamo deciso di lasciarci. Il motivo principale è che si è spento un pò l'amore. Non abbiamo litigato, non ci sono state scene tragiche", aveva svelato a proposito dei motivi che hanno fatto finire l'amore. Nonostante oggi abbia voltato pagina, ha fatto sapere di essere rimasta in buoni rapporti con il padre di suo figlio e che insieme, riescono a gestirlo alla perfezione.