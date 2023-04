Melita Toniolo al posto di Giulia Salemi: “Nessuna gelosia, ha fan molto educati. GF? Ho rifiutato” Melita Toniolo ha ripercorso con Fanpage.it la sua carriera: dagli esordi con il Grande Fratello nel 2007 a Lucignolo con la Diavolita. Ora che ha preso il posto di Giulia Salemi in radio, dice: “Nessuna gelosia né attacco sui social, ha fan educati e gentili. Questo dice molto di quello che ha seminato nella sua vita e nella sua carriera”.

A cura di Elisabetta Murina

Melita Toniolo, in radio, ha trovato la sua dimensione. Da poco alla co-conduzione di Good Times su R101 al posto di Giulia Salemi, prova una "felicità fuori dal comune". Oggi speaker radiofonica e conduttrice di eventi live, in passato soprattutto personaggio televisivo. Quasi impossibile non associare il suo nome al programma Lucignolo, dove per il pubblico è stata la Diavolita, o al Grande Fratello in una delle primissime edizioni, quando ancora a condurlo era Alessia Marcuzzi. A Fanpage.it ha raccontato i momenti più significativi della sua carriera, la felicità del presente e cosa si aspetta dal futuro.

Partiamo dalla fine. Hai detto: “Il mio sogno è lavorare in radio, magari con qualche programma comico”. Ora co-conduci Good Times su R101, possiamo dire obbiettivo raggiunto?

Sì, anche se non è un programma comico, sono di una felicità fuori dal comune. Marco Santini (co-conduttore di Good Times, ndr) mi sta aiutando tantissimo e stiamo facendo una cosa divertente e allegra. È la direzione giusta.

Cosa ti trasmette in più la radio rispetto alla tv e alle altre esperienze della tua carriera?

La radio mi lascia essere completamente me stessa ed è una cosa che sognavo da sempre, fin da quando ho iniziato a fare questo lavoro. Lavorativamente parlando, permettermi di essere me stessa è veramente un lusso.

In televisione non era così?

Se devo dire la verità, no. Per questo motivo negli ultimi tempi mi sono dedicata ad altro. I primi anni sono stati completamente diversi, ero molto giovane e uscita dal Grande Fratello rientravo perfettamente nell'etichetta della "bomba sexy", molto difficile da togliere.

Melita Toniolo oggi

La tua reazione quando hai saputo di essere stata presa in radio.

Ho pianto per un'ora. Non dormivo da una settimana, mi ero appoggiata sul divano con il mio bimbo che guardava la tele e sono crollata. Quando mi sono svegliata, ho ricevuto la chiamata della mia agente.

Prima, al tuo posto, c’era Giulia Salemi. Vi siete sentite?

Non la conosco, non abbiamo neanche avuto l'occasione di salutarci. Spero che possa passare in radio, non sono gelosa di lei dal punto di vista lavorativo.

Hai ricevuto qualche critica sui social?

In realtà, con molto stupore, no. Lei è un personaggio molto forte sui social e mi ha stupito che avesse fan così educati e gentili. Questo dice molto di quello che ha seminato nella sua vita e nella sua carriera.

In Lucignolo invece ti sei fatta conoscere in versione "Diavolita". Ti è pesato questo focus sul tuo corpo o hai iniziato a giocarci anche tu?

La Diavolita mi ha insegnato a non avere filtri, a buttarmi, avevo 20 anni ed ero molto giovane. Non indossavo maschere, continuavo a dirmi "devi essere te stessa", anche se calcavo un pò la mano. "Diavolita" era rompiscatole, irriverente, faceva anche domande che non doveva fare. Con il mio aspetto fisico ho sempre giocato, fin dai tempi dalla scuola. L'ironia mi ha aiutata tantissimo, è l'ingrediente che alleggerisce tutto. Ironizzavo sul mio corpo e cercavo di spiegarlo anche alle donne. È ovvio che dopo un pò mi è pesata questa immagine.

Che rapporto hai oggi con il tuo corpo?

Adesso ci ho fatto pace, non mi faccio più problemi a mettere una scollatura. Prima, se dovevo andare a un evento, mettevo un vestito più elegante così la gente non pensava che fossi sempre la "Diavolita". Questa cosa adesso l'ho eliminata, anche perché sono cresciuta e non mi interessa più cosa pensano di me. All'epoca non c'erano i social, quindi ti dicevano tutto in faccia e forse era un pò più duro perché non potevi bloccare o cancellare le parole.

Quindi ti sei liberata dell'etichetta di "bomba sexy" dei primi anni.

Con il tempo l'ho liberata dentro di me. L'ironia è il mio punto di forza.

Nel 2007 hai partecipato al Grande Fratello. Lo rifaresti?

Mi è stato proposto, ma ad oggi per me è un no. Non ho nulla contro il GF perché mi ha dato tutto quello che sono, ma sono passati tanti anni e sono diventata una persona riservata. Anche sui social, non racconto mai per filo e per segno la mia giornata.

E altri reality?

L'Isola dei Famosi no, ma sono un'amante di Pechino Express e Celebrity Hunted, in cui bisogna viaggiare, nascondersi e affrontare sempre nuove sfide.

In cosa, secondo te, il Grande Fratello è cambiato negli anni?

Il mio GF era completamente diverso da ora. A guardare la nostra edizione ci si divertiva tantissimo perché in una serata c'erano scherzi, sketch e prove della settimana. C'era anche il momento del pianto, ma durava circa venti minuti. Anche le litigate erano molto più naturali, mentre adesso forse calcano un pò la mano. Poi noi eravamo in pochi, sempre gli stessi, non entrava mai nessuno.

Hai seguito questa edizione del GF Vip?

No.

Da casa, l’impressione è che si sia persa un pò quell’autenticità del passato e che i social giochino un ruolo sempre più importante.

È vero, quando ho partecipato io non c'erano i social, uscivi dalla casa ed era diverso. Ognuno raccontava la sua storia. La gente ti faceva i complimenti ma ti diceva anche cose che non avresti mai sentito nella tua vita se non avessi fatto il GF. C'erano i fanclub su Myspace probabilmente.

Credi che l'ipotesi del ritorno alla versione "Nip" sia vincente?

Assolutamente sì. Potrebbero pensare a persone nuove, che non hanno neanche una pagina social, più riservate. Farei anche un mix di età, dalla signora di 60 anni al ragazzo di 18. Avrebbero molto da imparare una dall'altro.

A proposito di tv, hai detto che ti piacerebbe tornarci, ma essendo cambiato un pò tutto fai fatica. Cioè?

È cambiato il fatto che se non passi da un reality difficilmente ti prendono in considerazione per fare qualcosa. Io in verità non mi sono concentrata nell'entrarci, se c'era la possibilità bene, altrimenti pazienza.

Per alcuni anni sei sparita dalla televisione, l’impressione è che fossi stata quasi messa da parte. È così?

Mi sono concentrata su altro, completamente, ma è ovvio che la gente vede solo una parte di quello che sta facendo una persona e non riesce ad andare oltre. Non ho mai amato essere una prezzemolina, non avere un senso nella vita.

Se dovessi tornarci, in quale ruolo ti vedresti?

Presentatrice comica o comunque una figura simile, sempre con ironia.

Di recente hai raccontato che la tua storia con Andrea Viganò è finita. Quali sono stati i motivi della rottura?

È stata una scelta condivisa, due anni fa abbiamo deciso di lasciarci. Il motivo principale è che si è spento un pò l'amore. Non abbiamo litigato, non ci sono state scene tragiche. Siamo due persone piuttosto riservate.

In che rapporti siete oggi?

Siamo in buoni rapporti, lo vedo tutti i giorni. Abitiamo vicinissimo perché all'epoca mi ero trasferita in Brianza per lui. Gestiamo perfettamente nostro figlio.

Tuo figlio come ha reagito?

Daniel ha reagito come se non fosse successo nulla perché, per il lavoro che facciamo, ci vedeva spesso partire. È come se fosse quasi abituato a stare un pò con me e un pò con lui. Facciamo comunque delle esperienze tutti insieme come famiglia.

Tornando a noi, a chi dice "Melita è sparita dalla tv", cosa rispondi?

Pazienza, faccio altro (ride, ndr). Non è una frase che mi infastidisce, non mi interessa.