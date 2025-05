video suggerito

Le parole di Sabrina Colle, compagna di Sgarbi, per il suo compleanno: "Sentiti sempre giovane dentro" Nel giorno del 73esimo compleanno di Vittorio Sgarbi, la sua compagna Sabrina Colle scrive un post sui social condividendo uno scatto insieme e scrive: "Mi hai fatto vedere il mondo in maniera mai scontata".

A cura di Ilaria Costabile

Nel giorno del 73esimo compleanno di Vittorio Sgarbi, la compagna Sabrina Colle, ha pubblicato sul suo account Instagram un lungo messaggio rivolto al suo amato, reduce da un periodo piuttosto complesso, dal quale pian piano sembra che il critico d'arte stia riuscendo a venir fuori.

La dedica di Sabrina Colle a Vittorio Sgarbi

Una dedica, di quelle che racchiudono la gratitudine per gli anni trascorsi insieme che, come racconta in questo messaggio lasciato ai social, sono stati tutt'altro che convenzionali. Colle, poi, introduce anche un richiamo più che evidente all'attualità, all'elezione del Papa, Leone XIV, sottolineando il messaggio di pace da lui rivolto alla folla di fedeli e, infatti, scrive:

Oggi, 8 maggio, è il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa. Io aspetto impaziente davanti al televisore che si affacci dal balcone e il cielo di Roma è così sereno che ognuno di noi dovrebbe sentirselo addosso, una parte di cielo dentro che può essere più o meno estesa o più o meno illuminante a seconda della cura, della passione e della curiosità con cui la coltiviamo. Intanto il Papa si è affacciato: è commosso, trattiene le lacrime e ci commuove. Leone XIV ci piace molto e Roma è eterna con la Piazza San Pietro gremita e la folla che esulta.

“La pace sia con voi” è la benedizione che arriva dappertutto e anche a te, amore mio, che mi hai fatto vedere il Mondo in una maniera originale e mai scontata, lasciandomi la libertà di immaginare e di sognare tenendo conto dei modelli del passato, ma anche della mia intima e personalissima fantasia.

Il sole sta scendendo lentamente in questo giorno che più di tutti gli altri comunica il senso dell’eterno, un buon motivo , direi, per continuare a sentirti sempre giovane dentro.

Come sta Vittorio Sgarbi

Dopo un periodo piuttosto lungo di ricovero all'ospedale Gemelli di Roma, Vittorio Sgarbi è adesso affidato alle cure della compagna Sabrina Colle e della sorella Elisabetta Sgarbi. La degenza del critico e politico nel noto nosocomio della Capitale era stata necessaria a seguito di una condizione di salute preoccupante, segnata da sintomi depressivi che lo inducevano a un progressivo rifiuto del cibo. Lo stesso Sgarbi aveva ammesso poche settimane prima la sua condizione in una intervista a Robinson Repubblica: "Faccio fatica in tutto, ora passo molto tempo a letto".