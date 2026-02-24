LDA è single dopo la storia con l’ex fidanzata Miriam Galluccio

Luca D’Alessio e Miriam Galluccio

LDA è single. Il giovane artista, all’anagrafe Luca D’Alessio, ha chiuso il capitolo sentimentale che lo legava a Miriam Galluccio, la giovane influencer campana con cui aveva iniziato una storia d'amore intensa e vissuta, almeno inizialmente, lontano dai riflettori. La relazione era stata ufficializzata a febbraio 2023, subito dopo la partecipazione del rapper al Festival di Sanremo con il brano "Se poi domani". In quell'occasione, una foto di un bacio romantico aveva confermato i sospetti dei fan, dando il via a una storia durata oltre un anno e mezzo.

Tuttavia, l'idillio si è interrotto. È stato lo stesso LDA a fare chiarezza sulla fine del rapporto durante un'intervista rilasciata qualche mese fa a Verissimo. Negli studi di Silvia Toffanin, il cantante aveva affrontato il tema della rottura con maturità, spiegando che si fosse trattato di una scelta comune e condivisa, dettata probabilmente da percorsi di vita che stavano prendendo direzioni diverse. Nonostante la separazione, il figlio di Gigi D'Alessio ha speso parole di grande stima per la sua ex compagna, rivelando un dettaglio intimo che sottolinea l'importanza del legame passato: ha ammesso che Miriam è stata l'unica ragazza a cui ha detto "ti amo".

LDA insieme a Miriam Galluccio, la sua ex fidanzata

Al momento, il cuore di LDA sembrerebbe non aver ancora ripreso a battere per qualcun'altra. Nonostante i costanti rumors che circondano i protagonisti di Amici e lo stesso Aka7even, che è stato accostato di recente a un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e che partecipa con lui a Sanremo 2026, sui profili social dell'artista non compaiono tracce di nuove fiamme. I suoi scatti sono interamente dedicati ai nuovi progetti discografici, ai concerti e al rapporto con la famiglia. Il rapper preferisce dunque mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, godendosi la libertà e il successo professionale senza alcuna fretta di tuffarsi in una nuova storia.