L'amico di Totti: "Non c'è solo Iovino, usciranno altri nomi sia per Francesco che per Ilary Blasi" Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, sostiene che "usciranno altri nomi" nel corso della causa che vedrà scontrarsi Ilary Blasi e l'ex marito in vista della separazione: "Non c'è solo Cristiano Iovino, sia per lui che per lei".

A cura di Stefania Rocco

Alex Nuccetelli annuncia che le sorprese nella causa per la separazione che vedrà scontrarsi Ilary Blasi e l’ex marito Francesco Totti potrebbero non essere finite. L’amico dell’ex capitano della Roma – che nel corso dell’ultimo anno ha spesso parlato a sostegno di Totti – è certo che i nomi dei “terzi” gravitati intorno a questa vicenda verrano presto fuori. E, a sorpresa, aggiunge che le colpe non riguarderebbero solo la ex conduttrice dell’Isola dei famosi.

Alex Nuccetelli sui presunti “terzi” coinvolti nella separazione tra Ilary e Totti

Intervistato durante la trasmissione radiofonica Turchesando, Nuccetelli annuncia che le sorprese potrebbero non essere terminate. “Non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda, né per Francesco né per Ilary. Usciranno altri”, è la dichiarazione del personal trainer che, a sorpresa, in questo caso non si schiera dalla parte dell’amico Francesco. Al contrario, annuncia che le relazioni extraconiugali attribuite a quest’ultimo potrebbero presto diventare di dominio pubblico.

L’amico di Francesco Totti: “Non ne può più di questa storia”

Nuccetelli spezza una lanciata a favore di Totti, aggiungendo che l’ex capitano della Roma sarebbe ormai esausto dei continui pettegolezzi a proposito del matrimonio finito con Ilary: “In questo momento, secondo me, Francesco ha scelto anche una politica del silenzio. Lui è veramente esausto, non vuole sentire più niente, vuole vivere la sua vita. Lui mi ha detto che lei era una figura che avrebbe voluto avere sempre accanto a sé. Ogni anno, ogni settimana, ogni mese che passava insieme ai suoi figli per lui era costruttivo, quindi giustamente teneva duro”. Intanto, il primo presunto amante a farsi avanti è stato Iovino, “l’uomo del caffè”. Il personal trainer romano ha raccontato che quella con Ilary Blasi sarebbe stata una “frequentazione intima” molto diversa da quella descritta dalla conduttrice nel documentario “Unica”.