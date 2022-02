L’alter ego di Drusilla Foer, le foto di Gianluca Gori paparazzato a Firenze Giacca a quadri, sciarpetta al collo, portamento elegante, ma nulla che possa richiamare a Drusilla. Vedendo le foto di Gianluca Gori per strada si ha l’impressione di non conoscerlo affatto. Ed è giusto così.

A cura di Giulia Turco

Guardando le foto è difficile riuscire a scindere la persona dal personaggio e in fondo non sarebbe nemmeno giusto farlo. Dopo l'enorme successo di Drusilla Foer sul palco di Sanremo 2022, Gianluca Gori si è concesso giornate di relax nella sua Firenze. L'artista 55enne, attore, cantante, pittore, fotografo è stato paparazzato da Chi mentre si gode il sole fiorentino e passeggia tra le strade del centro, in compagnia di alcuni amici. Giacca a quadri, sciarpetta al collo: portamento elegante, ma nulla che possa richiamare alla nobildonna fiorentina. La verità è che Drusilla gode di una sua unicità e di una complessità tale da renderla una persona a sé rispetto alla mente dell'artista che l'ha creata. Tanto che vedendo le foto di Gori per strada si ha l'impressione di non conoscerlo affatto.

(Gianluca Gori a Firenze con alcuni amici, foto Chi).

Chi è Gianluca Gori

Gianluca Gori è un artista fiorentino che ha plasmato e dato vita al personaggio di Drusilla, circa dieci anni fa. Le informazioni sul suo conto sono piuttosto rare, ma pare che Gori abbia messo a punto la parodia dell’attempata nobildonna nel corso delle sue frequentazioni di nobili salotti fiorentini. Sarebbe stato il musicista e produttore Franco Godi a notare Drusilla e a trasformarla in un personaggio teatrale. Il suo tour Eleganzissima, già di successo, ha fatto ben presto sold out dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Tra febbraio e marzo Gori sarà impegnato tra una data e l’altra e si presuppone che non saranno le ultime. “Che noia quel Gori”, ha detto di lui Drusilla.

(Drusilla Foer e Gianluca Gori).

Drusilla Foer ha vita propria

Drusilla ha una propria vita, a tutti gli effetti. Non è soltanto un personaggio sul palco, ma ha alle spalle una precisa biografia, raccontata tra l’altro nel suo libro ‘Tu non conosci vergogna’, intriso di particolari, di racconti e incontri. Originaria della campagna senese, la nobildonna ha vissuto a Cuba durante l’infanzia per via degli impegni lavorativi dei genitori, ma si è presto lasciata attrarre dal fascino libertino degli Stati Uniti. A New York, 30enne, aprirà un negozio di abiti di seconda mano. Ragazza, sposò “un texano orrendo che poi ho tradito”, ma il suo unico amore è stato il belga Hervé Foer, la cui morte ha lasciato un enorme vuoto nella sua vita.