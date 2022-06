La figlia di Paul Walker: “Ho abortito in piena pandemia, vietarlo è una violenza per le donne” La modella 23enne Meadow Walker rivela di aver abortito nel 2020. “Sono stata fortunata, i medici mi hanno supportata ed è grazie a loro che oggi sono felice e in salute”, spiega a proposito della sentenza della Corte Suprema che ha negato alle donne il diritto all’aborto.

A cura di Giulia Turco

All’indomani della sentenza della Suprema Corte che ha abolito il diritto all’aborto negli Stati Uniti, si fanno sentire le voci di donne che avrebbero prospettato un futuro diverso in tema di diritti civili. È il caso, tra le tante, della figlia di Paul Walker, la modella 23enne Meadow Walker che per la prima volta ha condiviso la sua esperienza con l’aborto, avvenuta in piena pandemia.

Meadow Walker racconta l'aborto avvenuto nel 2020

"La giornata di oggi segna un’enorme battuta d’arresto nella storia, una profonda ingiustizia nei confronti delle donne negli Stati Uniti: innumerevoli donne hanno combattuto con il dover prendere una decisione sull’aborto”, esordisce la modella in un post di sfogo su Instagram. Per poi rivelare: “Io stessa l’ho fatto. Ho combattuto con questa scelta nel 2020, mentre il mondo stava collassando per la pandemia”, spiega. “È stata un’esperienza privata e personale, come dovrebbe essere. Sono stata fortunata abbastanza da avere ottimi medici a supportarmi durante il processo debilitante e grazie al loro aiuto oggi sono una persona felice e in salute”, racconta la 23enne.

Sapere che molte altre donne non avranno l’opportunità di avere un aborto sicuro e non potranno scegliere di mettere il loro corpo al primo posto mi spezza il cuore. In un mondo che lascia costantemente a margine le donne, questa suona come come la violenza peggiore. Vietare l’aborto non preverrà l’aborto, ma l’aborto sicuro.

Meadow Walker è sposata con Louis Thornton-Allan

Unica figlia dell’attore di Fast&Furious, morto nel 2013 in un incidente d’auto, Meadow Walker è sposata con Louis Thornton-Allan, aspirante attore di origine britannica. Ad agosto 2021 Meadow, che fa la modella e porta avanti una fondazione intitolata alla memoria del padre, aveva mostrato di aver ricevuto l’anello di fidanzamento da parte del ragazzo, in segno della loro promessa d’amore. Si sono sposati ad ottobre dello stesso anno. La modella non aveva mai parlato, però, dell’aborto avvenuto qualche mese prima, ma è presumibile che il figlio che portava in grembo fosse quello di Thorton-Allan.