La figlia di Massimo Ranieri: “Accetto mio padre per com’è, dei soldi non mi è mai fregato nulla” Parla Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri della cui esistenza il cantante parlò pubblicamente solo nel 2007. A Chi lei rivela: “Quando sono nata non c’era, non poteva mancarmi qualcosa che non ho mai vissuto”.

A cura di Andrea Parrella

La storia di Cristiana Calone è nota da qualche anno. Riconosciuta in ritardo come figlia da Massimo Ranieri, è stata presentata da suo padre pubblicamente in televisione, in diretta, durante un suo show. Momento che racconta in un'intervista a Chi come del tutto inaspettato: "Evidentemente per lui erano i tempi giusti, per me conta quello che ha fatto. È sempre stato un uomo riservato che, in quell'occasione, ha compiuto un gesto importante mettendosi in gioco come non aveva mai fatto. Mi ha invitato a vedere il programma senza anticiparmi che, a un certo punto, avrebbe detto "vi presento mia figlia". Ancora oggi non trovo tempo per descrivere quell'emozione".

Il riconoscimento del padre in tarda età

Un momento che è seguito ad anni difficili, vissuti senza padre. Un'assenza alla quale, tuttavia, non è mai stata costretta ad abituarsi, essendo una condizione di fatto già dalla nascita: "Quando sono nata non c'era, non poteva mancarmi qualcosa che non ho mai vissuto. Non ricordo nulla di quel periodo, ho rimosso tante cose, mia mamma mi ha detto che ero una bambina gioiosa, vivace, entusiasta. Poi però quando sono cresciuta, avrei desiderato avere anche un papà che mi desse delle regole, che mi aspettasse dopo che ero uscita con gli amici e avevo fatto tardi". Capì che suo padre era Giovanni Calone (nome di Massimo Ranieri all'anagrafe) verso i dieci anni: "Sentendo mia mamma cantare le sue canzoni, sentendola parlare al telefono con le sorelle, ho capito bene chi fosse papà".

L'amore tra Massimo Ranieri e Franca Sebastiani

Oggi, a 37 anni, parla della madre, Franca Sebastiani, scomparsa qualche anno fa e dei suoi meriti: "Una donna che, voglio dirlo, non ha mai fatto male a nessuno, che ha conosciuto tutti i pericoli della vita e li ha schivati grazie agli insegnamenti di una madre che ha vissuto per lei. Ho conosciuto la strada, ho visto gente morire per droga, ma non sono mai caduta perché avevo basi solide". Rispetto al riconoscimento aggiunge: "A me dei soldi non me ne è mai fregato niente non ho fatto certo la vita della "figlia di papà". Ho passato momenti duri, ho fatto di tutto, dalla cameriera alla cubista, alla donne delle pulizia e la segretaria".

Il sogno di fare la cantante

La musica, comunque, è nel suo sangue, tanto che Cristiana Calone di recente ha pubblicato un suo singolo, non nasconde di sognare Sanremo e, perché no, un duetto con suo padre. Ma sul bilancio del rapporto con Massimo Ranieri è serena: "Aspettarmi di più da lui? L'aspettativa fa parte di noi, ogni giorno ci aspettiamo che accada qualcosa di bello che ci cambi la vita. La realtà è diversa, le persone non cambiano. Ho accettato mio padre per com'è, non si può cambiare".