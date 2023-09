Kylie Jenner e Timothée Chalamet non si nascondono più, si baciano durante la finale degli US Open Kylie Jenner e Timothée Chalamet vivono il loro amore senza nascondersi: dopo la prima apparizione in pubblico al concerto di Beyoncè, l’attore di Dune e la modella hanno assistito insieme alla finale degli US Open, scambiandosi baci e sguardi complici.

A cura di Elisabetta Murina

Kylie Jenner e Timotheé Chalamet non si nascondono più. Dopo essere stati avvistati insieme al concerto di Beyoncè a Los Angeles, la minore di casa Jenner e l'attore di Dune vivono il loro amore alla luce del sole: hanno assistito alla finale degli US Open sulle gradinate, senza nascondere il loro affetto, tra sguardi complici, baci e abbracci.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet insieme agli US Open

Dopo la prima apparizione in pubblico al concerto di Beyoncè, la coppia non si nasconde più. I due hanno assistito, seduti sugli spalti, alla finale degli US Open, che si è giocata tra Djokovic e Medvedev. L'attore di Dune e la modella appaiono più complici e affiatati che mai: si scambiano sguardi di intesta, ridono e scherzano. Chalamet stringe a sé Kylie Jenner, dopo il bacio prima sulla guancia e poi sulle labbra con passione. Non sembrano essere preoccupati dagli sguardi indiscreti della folla, ma concentrati solo sui loro sentimenti. Di recente poi sono stati avvistati anche durante una romantica cena in occasione della New York Fashion Week. La modella è seduta al fianco del fidanzato e, con amore, gli passa una mano tra i capelli.

La prima apparizione in pubblico e l'inizio della storia

Il gossip che riguarda Chalamet e Kylie Jenner è scoppiato per la prima volta lo scorso aprile, quando TMZ ha avvistato l'auto della modella mentre attraversava l'ingresso della residenza californiana dell'attore. All'epoca si trattava solamente di indiscrezioni e si vociferava che sarebbero usciti allo scoperto al Coachella Festival. Occasione in cui, però, non hanno fatto il loro debutto come coppia, avvenuto invece con l'apparizione all'ultima tappa del tour di Beyoncè. Arrivati con a un gruppo di amici, i due si sono goduti lo show dal box dedicato agli ospiti vip, apparendo complici e perfettamente in sintonia. Per la neo coppia si è trattato della prima uscita in pubblico, dopo numerosi gossip sul loro conto e avvistamenti.