Kanye West e Bianca Censori in pausa di riflessione, lei è in Australia dalla famiglia Kanye West e Bianca Censori sarebbero in pausa di riflessione, stando a quanto riporta il The Sun. Lui è in Arabia Saudita per registrare nuova musica, lei è in Australia dalla sua famiglia che, pare, voglia farle aprire gli occhi sul matrimonio con il rapper.

A cura di Ilaria Costabile

Kanye West e Bianca Censori sarebbero in pausa di riflessione. Almeno questo è quanto riporta il The Sun, secondo cui i due, separati momentaneamente per gli impegni lavorativi del rapper, avrebbero approfittato di questo periodo di lontananza per riflettere sul loro rapporto.

Una separazione momentanea

Mentre Kanye è in Arabia Saudita per realizzare nuova musica, oltre che per passare del tempo con la sua primogenita North, con cui è stato in vacanza a Dubai, la sua consorte è volata in terra natia, in Australia, dove si è potuta ricongiungere con la sua famiglia che non vede da un anno, da quando è convolata a nozze con l'ex marito di Kim Kardashian. È la prima volta che i due si trovano a stare lontani così tanto tempo, visto il legame simbiotico che hanno instaurato da quando sono diventati marito e moglie. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, in contatto con alcune fonti vicine alla coppia, pare, infatti, che i familiari della nota ed eccentrica designer, abbiano voluto metterla in guardia sul suo rapporto con il cantante. A questo si aggiungono le preoccupazioni degli amici della 28enne, che non riconoscerebbero più i suoi atteggiamenti, vedendola più spenta distante da loro.

La preoccupazione di amici e familiari

In effetti, da quando sono diventati marito e moglie, West ha imposto alla sua consorte la più estrema riservatezza, affinché anche la stampa non potesse mettere il naso nei loro affari. Per amici e parenti della giovane, il rapper l'avrebbe influenzata al punto che anche le apparizioni pubbliche, piuttosto discusse, di questa estate, siano il risultato di una serie di imposizioni del cantante: dalla dieta da seguire agli abiti da indossare, e non è la prima volta che circolano rumors sulla preoccupazione dei genitori della giovane, anche se allo stesso tempo, sembra che lei sia l'unica a farsi ascoltare da Kanye che, come è noto, ha un carattere a dir poco fumantino. Non è chiaro, quindi, se si tratti effettivamente di un allontanamento che sarà poi definitivo oppure è solo una questione passeggera.