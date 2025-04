video suggerito

Jannik Sinner e Lara Leito: “La relazione è nata nel periodo di pausa forzata del campione” La relazione tra Jannik Sinner e Lara Leito sarebbe nata da poco. I due, infatti, si sarebbero incontrati a Monte Carlo, dove il tennista vive e la modella bazzica frequentando contesti esclusivi e il tutto sarebbe avvenuto nei mesi di “pausa forzata” del campione di tennis. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notizia della coppia formata da Jannik Sinner e Lara Leito ha infiammato le pagine delle cronache rosa. Le foto che li mostrano insieme hanno fatto in poco tempo in giro dei social e, d'altra parte, non sarebbe potuto essere altrimenti, visto che lui è il campione del mondo di tennis e lei una bellissima modella, già nota nello show business. I due si sarebbero incontrati non molto tempo fa, durante il periodo di stop dell'atleta.

La giornata insieme a Monte Carlo

È il settimanale Chi a raccontare come è nata la relazione tra il campione di tennis e l'avvenente modella con cui Jannik Sinner si è presentato al Monte Carlo Country Club, dove si sta allenando in vista degli Internazionali Bnl d’Italia. In quell'occasione, la 31enne ha mostrato una particolare disinvoltura nel salutare l'allenatore del tennista e anche altri membri del suo team, sintomo del fatto che si conoscessero già. Dopo il match, il campione ha raggiunto la sua ospite sugli spalti e insieme si sono diretti nel ristorante del Club, per poi dopo dirigersi verso il centro della cittadina e separarsi. In quel momento, una volta che lei ha lasciato la macchina è anche scattato il bacio che ha confermato questa liaison ancora agli inizi.

Quando è nata la relazione tra Sinner e Lara Leito

Sulla rivista si legge: "Pare che la relazione tra la modella e il campione sia nata nel periodo di pausa forzata di Sinner", dopo aver firmato un accordo con la Wada ottenendo una squalifica di tre mesi per una violazione delle regole antidoping. In questo lasso di tempo il tennista si è concentrato su se stesso, cambiando agente, poi ha deciso di comprare un appartamento a Monte Carlo lasciando quello in cui viveva in fitto. È proprio in questo frangente che avrebbe incontrato la modella, dal momento che è una assidua frequentatrice degli eventi esclusivi del Principato e della Costa Azzurra, come il Gala Global Ocean Opera, il Monte Carlo Film Festival e il Festival di Cannes, ed è qui che nel 2012 conobbe Adrien Brody, suo ex fidanzato.