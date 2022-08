“Ilary Blasi contesa per l’intervista in cui racconterà i dettagli della separazione da Totti” Le reti televisive si starebbero contendendo un’intervista esclusiva di Ilary Blasi per raccontare i dettagli della fine del matrimonio con Francesco Totti.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi corteggiatissima in questa sua prima estate da single. Non da un uomo, però. A contendersi la sua attenzione sarebbero le reti televisive. Secondo Dagospia, la conduttrice sarebbe al centro dell’attenzione delle emittenti più importanti d’Italia per un’intervista esclusiva sui dettagli della fine del matrimonio con Francesco Totti. “La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?”, si chiede il sito di Roberto D’Agostino secondo cui, tuttavia, Ilary non avrebbe ancora accettato alcuna proposta. Sia a Verissimo che a Belve, solo qualche mese fa, Ilary aveva smentito convinta la notizia della crisi del suo matrimonio, notizia rivelatasi vera a distanza di poco tempo.

Ilary Blasi nuova web star

Dopo la notizia della separazione da Totti, Ilary è sempre più una web star. La conduttrice ha cominciato a utilizzare Instagram, con una frequenza molto diversa dal passato. Posta video e foto delle sue vacanze, immagini dei suoi figli, scatti in cui sorride e si mostra serena. Un atteggiamento diversissimo da quello di qualche mese fa quando, ancora legata all’ex marito, utilizzava i social solo in rare occasioni per offrire ai suoi followers un occhi indiscreto sulla sua vita privata.

Perché Ilary Blasi è sempre più attiva su Instagram

Secondo gli amici della showgirl, la ragione celata dietro questa improvvisa voglia di aggiornare i followers ci sarebbero ragioni legate proprio alla fine dell’amore con Francesco Totti. “Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero. Credo che lei abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”, ha confidato un amico alla rivista DiPiù.