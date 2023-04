Hugh Grant contro il The Sun: “Ordinati furti con scasso nel mio appartamento per ottenere notizie” L’attore è coinvolto in una battaglia legale contro la stampa britannica, in particolare contro il gruppo editoriale di Rupert Murdoch. Grant lo accusa di aver utilizzato mezzi illeciti per ottenere informazioni, come “irruzioni in proprietà privata, e intercettazioni”.

A cura di Giulia Turco

Anche Hugh Grant, come il principe Harry, è coinvolto in un’aspra battaglia legale contro la stampa britannica, presso l’Alta Corte di Londra. L’attore, 62 anni, accusa il The Sun di aver utilizzato mezzi illeciti per ottenere notizie sulla sua vita privata. Si parla di intercettazioni di telefoni fissi, di messaggi vocali, di dispositivi di localizzazione posizionati sulla sua auto, fino ad un presunto tentativo di furto con scasso nella sua abitazione.

Hugh Grant accusa il gruppo di Murduch

Nel 2012 Hugh Grant aveva già accusato di raccolta illegale di informazioni il News Group Newspapers (NGN) di Rupert Murdoch, il gruppo editoriale al quale fa capo il The Sun, lo stesso contro il quale il principe Harry sta lottando in tribunale proprio in questi giorni. Allora, la questione era stata chiusa con un accordo finanziario. Di recente l’attore britannico ha intentato una nuova causa contro la testata britannica, accusata di aver violato illegalmente le sue proprietà private per ottenere titoli scandalistici. “Furti con scasso su ordinazione, irruzione in proprietà privata al fine di ottenere informazioni tramite intercettazioni, hacking telefonico e uso di investigatori privati”, ha elencato Grant, come riporta The Indipendente. Il tutto sarebbe stato scoperto grazie all’aiuto di un investigatore privato, che lo avrebbe spinto a sporgere denuncia contro NGN.

Si sarebbero introdotti con scasso nel suo appartamento

I primi segnali di ciò che stava accadendo sono arrivati nel novembre 2011, racconta Grant, periodo in cui l’attore di preparava a testimoniare nell’ambito dell’inchiesta pubblica Leveson, che voleva far luce sull’etica della stampa. È in quel periodo che l'attore sostiene sia stato scassinato il suo appartamento di Londra. Sarebbero stati forzati i cardini della porta d'ingresso e il giorno seguente è apparso un articolo sul The Sun che "descriveva in dettaglio l'interno dell'appartamento, compresi i segni di una lite domestica".

Leggi anche Notting Hill: le 10 curiosità che ancora non sapevate sul film con Julia Roberts e Hugh Grant

“È stato particolarmente scioccante apprendere che io e i miei collaborate, compresi i membri della mia famiglia che non erano in alcun modo sotto ai riflettori, eravamo stati presi di mira dal The Sun durante l’inchiesta Leveson”, ha fatto sapere. “Sono rimasto scioccato da ciò che ho portato alla luce sugli atti illeciti commessi dal The Sun contro di me. Il fatto che ora sia stato confermato, attraverso le mie indagini, e che questi atti illeciti includevano furti mirati, è davvero spaventoso”. The Sun ha sempre negato qualsiasi raccolta di informazioni illegale e respinto con forza l’accusa di aver commissionato l’irruzione nella proprietà di Hugh Grant.