Giulia Salemi: “Mi sentivo inadeguata da piccola, ero bruttina e sovrappeso”

La protagonista del Grande Fratello Vip si racconta in una intervista a “Confidenze”: “Mi stravolgevo per piacere agli altri”.

Giulia Salemi è una grande protagonista di questa nuova stagione del Grande Fratello Vip. Nello studio è lei a manovrare i fili dei social, con il racconto del sentiment in diretta su tutto quello che succede. Ne ha di lavoro da svolgere dopo le recenti vicende del caso Marco Bellavia, ma a "Confidenze" di questa settimana si privilegia l'aspetto personale: "Da piccola ero proprio bruttina," dice Giulia, "un po' sovrappeso, pelosetta, con un monociglio nero che mamma mi impediva di sfoltire".

Giulia Salemi racconta di essersi sempre percepita come inadeguata e di aver anche sofferto per questo, poi al liceo le cose hanno cominciato a cambiare.

Mi sentivo inadeguata e ho continuato a sentirmi così per buona parte della mia vita. Al liceo sono migliorata fisicamente, ma non ho smesso di elemosinare amicizie. Mi stravolgevo per piacere, e questo è bruttissimo. La mia autostima non è aumentata nemmeno nel 2014, quando sono arrivata terza a Miss Italia.