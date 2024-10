video suggerito

Georgina Rodriguez ricoverata in ospedale per polmonite, come sta ora la moglie di Cristiano Ronaldo Problemi di salute per Georgina Rodriguez. Con una storia via Instagram, la moglie di Cristiano Ronaldo ha fatto sapere di essere stata ricoverata in ospedale a causa di una polmonite. Al momento si trova a casa con la sua famiglia, sta meglio e sta recuperando le forze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Georgina Rodriguez sta attraversando un momento difficile a causa di alcuni problemi di salute. L'imprenditrice e moglie di Cristiano Ronaldo ha raccontato di essere stata ricoverata in ospedale per una polmonite. Con una storia via Instagram, fa sapere ora di star meglio e di essere di nuovo a casa con la sua famiglia.

Georgina Rodriguez ricoverata in ospedale, come sta ora

Sul suo profilo Instagram, Georgina Rodriguez ha condiviso uno scatto che ha fatto preoccupare i fan. La moglie di Cristiano Ronaldo si è mostrata in ospedale, facendo sapere di aver passato 4 giorni ricoverata a causa di una polmonite. Al momento si trova a casa e sta meglio, circondata dall'affetto della sua famiglia. "Finalmente a casa, ho passato quattro giorni ricoverata a causa di una polmonite. Sto meglio ora, ma sto ancora recuperando a casa con la mia famiglia", ha scritto sui social. Poi ha voluto rigrnaiziare tutti ocloro che in qeusti giorn di sififcotlà si sono preis gur adi lei; "Devo dire un grande grazie a tutti i membri dello staff, ai dottori, agli infermieri e a tutti i lavoratori dell'ospedale. Si sono presi cura di me in modo meraviglioso e ne sono molto grata. Grazie di tutto per questi giorni".