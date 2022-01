Il figlio di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada scivola nel Tevere: salvato dal padre Il figlio di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, il piccolo Ian, è caduto accidentalmente nel Tevere di Roma mentre passeggiava con i genitori: papà Kim è riuscito subito a portarlo in salvo.

A cura di Gaia Martino

Un brutto spavento per l'attore e regista Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada, l'attrice in dolce attesa del terzo figlio. Facevano una passeggiata sul lungotevere di Roma con i figli, Ettore e Ian, quando quest'ultimo, il più piccolo dei due, è cascato in acqua. Per fortuna la disavventura non si è trasformata in tragedia bensì ha avuto un lieto fine grazie alla prontezza del papà che ha subito portato in salvo il suo bambino. A riportare la notizia è il settimanale Diva e Donna che racconta anche la dinamica dello spaventoso episodio.

La dinamica dell'incidente

Kim Rossi Stuart ha salvato suo figlio che accidentalmente è caduto nel Tevere, a Roma. La famiglia dell'attore stava passeggiando sul lungotevere della Capitale quando, si legge sul settimanale, probabilmente la pavimentazione ghiacciata potrebbe aver fatto scivolare il piccolo Ian nell'acqua: grazie alla prontezza di papà Kim che l'ha subito portato in salvo, è bastato un abbraccio caldo della mamma, Ilaria Spada, per dimenticare il brutto spavento.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada attendono il terzo figlio

L'attrice Ilaria Spada è in dolce attesa, presto darà alla luce il terzo figlio come annunciato sui social a novembre, pubblicando la copertina del settimanale F che vede lei ed il pancione protagonisti. Il primogenito, Ettore, è nato nel 2011, Ian solo due anni fa. Al giornale raccontò del primo incontro con papà Kim Rossi Stuart con cui vive una storia d'amore da sogno:

Ci siamo incontrati nello sgabuzzino di casa Balivo. Mi viene da ridere perché Caterina si arrabbia molto quando lo chiamo così. In realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino. L’ho guardato e ho detto ‘Ah! Mi unisco'. Non ci siamo più alzati.

Il bimbo che porta in grembo dovrebbe arrivare a febbraio e la gioia è immensa: i figli, stando alle parole dell'attrice, migliorano la coppia.