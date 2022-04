Fagnani e Mentana cena tra amici a Roma, la giornalista: “Vede più l’esperto di geopolitica che me” Francesca Fagnani ed Enrico Mentana si concedono qualche ora di relax lontani dai rispettivi impegni televisivi. I due stanno insieme da nove anni e, come raccontato dalla giornalista, ci sono periodi talmente intensi che quasi capita di incontrarsi.

A cura di Ilaria Costabile

Foto di Chi, Enrico Mentana e Francesca Fagnani

Enrico Mentana e Francesca Fagnani si concedono una cena con amici in un ristorante ai Parioli a Roma. I due sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi, mentre si godono momenti di sano relax, lontani dai rispettivi impegni lavorativi e a questo proposito, la giornalista ha dichiarato che il diretto del Tg La7 si è praticamente trasferito nella redazione del telegiornale per seguire l'andamento del conflitto tra Russia e Ucraina.

Una serata romana

Qualche ora trascorsa insieme, in un ristorante romano, per godersi quel raro tempo libero anche in compagnia dei due cavalier king di Mentana portati a passeggio in una fredda serata romana, iniziata con una aperitivo e conclusasi tra risate e leggerezza. Un momento come tanti che, però, per una coppia immersa in ritmi di lavoro più che sostenuti rappresenta un vero e proprio unicum, soprattutto dopo nove anni di convivenza insieme che, però, dimostrano come tra i due ci sia una forte complicità e un'intesa che ha permesso alla coppia di gestire i loro spazi lavorativi.

Foto di Chi, Enrico Mentana e Francesca Fagnani

Francesca Fagnani e il rapporto con Enrico Mentana

Eppure la giornalista, che si è auto intervistata su richiesta di Alfonso Signorini, ha risposto ad alcune domande relative alla sua vita privata e chiedendosi come andasse la sua storia con Mentana, ha così risposto: "La domanda mi coglie di sorpresa, dovresti chiederlo a Dario Fabbri, l'analista di geopolitica con cui è in diretta da oltre un mese". Nello stesso botta e risposta Francesca Fagnani non ha nascosto nemmeno la sua gelosia, che in passato l'ha portata a sbirciare nel telefono del suo compagno, abitudine che sembra ormai persa: "Ho smesso, con il riconoscimento facciale la faccenda si fa più complicata", un'ammissione di colpa, seppur blanda, che mostra un lato della belva Fagnani che, forse, è meno animalesca di quanto possa sembrare nelle sue ruggenti interviste televisive.