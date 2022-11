Elena Ballerini a Confidenze: “Dopo Tale e Quale Show, sogno Sanremo” La concorrente di “Tale e Quale Show” si racconta in una intervista copertina per “Confidenze” e presenta suo figlio, il piccolo Emanuele.

Elena Ballerini è una delle protagoniste di questa edizione di "Tale e Quale Show" ed era davvero da tanto che la conduttrice voleva cimentarsi con le imitazioni dello show di Carlo Conti. A "Confidenze" rivela che a supportarla e a fare il tifo per lei, da casa, c'è sempre suo marito, Luca Ghini, e il loro piccolo Emanuele. Nell'avventura a Tale e Quale Show, Elena Ballerini ha rivelato di aver legato molto con Rosalinda Cannavò e con Antonino Spadaccino.

Le parole di Elena Ballerini

La ex inviata di Mezzogiorno in famiglia ha rivelato quanto ci tenesse a fare Tale e Quale Show: "Da uno a mille, la mia risposta è mille e uno. Avevo tre sogni: condurre un programma sugli animali (fatto), partecipare a Tale e Quale (e ci sono sono) e salire sul palco di Sanremo come cantante. Questo ancora non si è realizzato, ma siamo a due su tre, perciò non smetto di crederci". Elena Ballerini si è sempre data come obiettivo quello di crescere e provare a superare i suoi limiti, tutto questo il talent riesce a darglielo.

Del talent condotto da Carlo Conti mi ha sempre appassionato l’idea di trasformarmi in un’altra persona. E adesso ho scoperto che uscire da noi stessi aiuta a tornarvi rinforzati. Inoltre, misurarsi su un palco tanto importante vincendo l’emozione è incredibile. Da quando ho iniziato, sento che mi sto “strutturando” anche come performer. Ho dovuto fare i conti con un’insicurezza che non sapevo di avere. Da inviata e conduttrice non mi ero accorta di alcune fragilità. Immedesimarmi in cantanti come Celine Dion, Antonella Ruggiero o Barbra Streisand non è semplice. Ma è quello che volevo. Era la terza volta che partecipavo ai provini e mi sono preparata con impegno.

Elena Ballerini nel personaggio di Barbra Streisand a Tale e Quale Show

La famiglia, il suo segreto

Tutta la sua famiglia sperava in quest'avventura a Tale e Quale Show, ecco come lo racconta: "Quando mi è arrivato il messaggio che avevo superato il provino ero in piscina a prendere il sole con mio figlio Emanuele (quattro anni a dicembre). Per poco non cadevo dal lettino, tanto mi sono emozionata. Ed Emanuele ha iniziato a gridare: “Ce l’abbiamo fatta, mamma!”. Sta pensando ad allargare la famiglia:

