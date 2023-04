Debora Pelamatti e il dolce messaggio per i 4 anni di matrimonio con Max Pezzali: “Il mio sì più grande”

Debora Pelamatti, la moglie di Max Pezzali, celebra i quattro anni di matrimonio con il cantante degli 883: "Sei stato e continui ad essere il “Sì lo voglio” più bello della mia vita (e rinnovo quel sì ogni giorno)". La loro unione fece notizia, si scrisse infatti che il cantante aveva infranto la sua "regola dell'amico": "Ho sposato la mia migliore amica", disse. Proprio Debora Pelamatti rivendica la cosa nel lungo dolcissimo messaggio: "Eccoci qui a dare una speranza a tutti i friendzonati d'Italia".

Il messaggio di Debora Pelamatti alterna anche canzoni del suo Max Pezzali come "L'universo tranne noi" e "I fiori nel deserto": "Quell'amore che i cantanti cantano Tanto forte, potente, immenso che Sembra esagerato e irrealizzabile".

4 anni di matrimonio 💍

(+ 6 di fidanzamento).

Sei stato e continui ad essere il “Sì lo voglio” più bello della mia vita (e rinnovo quel sì ogni giorno). ❤️

Amo i tuoi occhi buoni, la tua generosità, la tua ingenuità, la tua genialità…Amo la famiglia che insieme abbiamo costruito.

✨Me lo avevi promesso: “E saremo quel che tutti sognano

quell'amore che i cantanti cantano

Tanto forte, potente, immenso che

Sembra esagerato ed impossibile

Con il petto che sembra esplodere

Che non serve altro in più per vivere

Che non c'è parola per descrivere

Che ti sceglie e che non si fa scegliere

E saremo quel che tutti cercano

Quell'amore che i cantanti cantano

Tanto forte, potente, immenso che

Sembra esagerato e irrealizzabile

E che il petto fa quasi esplodere

Senza il quale non si può più vivere

Che potrebbe scomparire l'Universo tranne noi”✨

🫶Ed eccoci qui…A dare una speranza a tutti i friendzonati d’Italia 💪, a continuare ad essere complici e migliori amici, a sognare insieme, ad invecchiare mano nella mano…”Che tu sei il mio spazio

Che tu sei il mio tempo

Che tu sei il mio mondo…

Sotto luci colorate

balleremo immobili

mentre il mondo sarà in festa

anche solo guardandoci

il tuo nome

il tuo nome esploderà

scritto su una nuvola

per la vita intera”.