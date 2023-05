Chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Clery, e perché non si parlano da sei anni Corinne Clery da sei anni ha troncato ogni rapporto con il figlio Alexandre, nato dal matrimonio con il conduttore radiofonico Hubert Wayaffe: “È il più grande dolore della mia vita, non mi do pace”. I motivi della rottura.

A cura di Daniela Seclì

Corinne Clery e il figlio Alexandre, foto Frezza La Fata/IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei famosi 2023, Corinne Clery ha parlato del rapporto conflittuale con il figlio Alexandre Wayaffe. Per l'attrice, non averlo più nella sua vita, è un grande dolore. Spera che un giorno possano riconciliarsi. Intanto sono sei anni che non si parlano e non si vedono. A generare la frattura tra loro, un'accesa lite, ma negli anni, Corinne Clery, ha dato diverse motivazioni al gelo calato sul rapporto con suo figlio.

Chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Clery e Hubert Wayaffe

Corinne Clery e Hubert Wayaffe

Corinne Clery aveva solo 17 anni quando, nel 1967, sposò il conduttore radiofonico Hubert Wayaffe (scomparso il 13 aprile 2019 all'età di 81 anni). L'attrice, a 18 anni, diventò mamma di Alexandre, che resterà il suo unico figlio. Purtroppo, però, la relazione tra Corinne e il marito entrò subito in crisi. Dopo un anno, l'uomo le avrebbe addirittura chiesto di scegliere tra lui e suo figlio:

Sono stata una mamma bambina, non avevo neanche 19 anni quando ho avuto mio figlio. Ho vissuto un anno con mio marito, non aveva questi grandi sentimenti verso mio figlio. Ho dovuto scegliere tra mio figlio e mio marito e ho scelto mio figlio. Ho dovuto fare tutto da sola e avevo tante responsabilità. Avevo questo fagottino tutto il giorno con me, ho viaggiato per tutto il mondo con lui.

Alexandre Wayaffe oggi ha 55 anni, è estraneo al mondo dello spettacolo ed è molto riservato. Ha due figlie di 20 e 22 anni, che di recente hanno recuperato il rapporto con la nonna. Corinne Clery, infatti, ha dichiarato: "Le ho risentite a settembre per un'occasione non bella, dove loro soffrivano molto. Piano piano ho mandato dei messaggi di amore, affetto, disponibilità e loro mi hanno accolta".

Perché Corinne Clery e il figlio Alexandre non si parlano più

Negli anni, Corinne Clery ha dato diverse versioni circa le motivazioni che hanno portato alla rottura tra lei e suo figlio. Le dichiarazioni più recenti a riguardo, sono quelle rilasciate all'Isola dei famosi, dove l'attrice ha parlato di una "grande litigata":

Con gli anni, io e mio figlio ci siamo allontanati. Un giorno abbiamo avuto una grande litigata. Ce n'erano state altre. Ognuno per conto suo. Non ci vediamo, non ci parliamo, è il più grande dolore della mia vita. Sono sei anni che me lo tengo dentro e non mi do pace perché è stato la mia vita.

In un'intervista rilasciata a Diva e Donna qualche anno fa, quando le fu chiesto come mai avesse troncato il rapporto con suo figlio, non volle scendere troppo nei dettagli e si limitò ad accennare: “Storie di soldi, di case e mi fermo qui”.

L'attacco di panico e la decisione di chiudere con suo figlio per guarire

Corinne Clery all’Isola dei famosi 2023, foto Frezza La Fata/IPA

Lo scorso anno, nel programma Nudi per la vita, Corinne Clery è tornata a parlare del rapporto con Alexandre e ha attribuito la decisione di prendere le distanze da suo figlio a una situazione che si era fatta ormai talmente insostenibile da causarle problemi di salute, come crisi d'ansia e attacchi di panico:

Io ho un figlio che è adulto, ormai è un signore. L’ho cresciuto con amore come tutte le mamme ma non è andata come credevo e negli ultimi anni ho dovuto prendere una decisione drastica: rompere tutti i rapporti. Ho smesso di amare chi non mi amava e sono guarita. Per una persona che non ti ama sei sempre sbagliata, non ne potevo più e allora mi sono ritirata. Dopo un bruttissimo attacco di panico, ci stavo rimettendo le penne allora ho detto basta!

Anche in un'intervista rilasciata al settimanale F ha ricollegato i malumori con il figlio Alexandre al suo precario stato di salute. L'attrice, in quell'occasione, ha parlato di "Piccole ma continue manipolazioni psicologiche" e ha concluso:

Per il dolore mi sono anche ammalata, mi si gonfiava improvvisamente la faccia e il collo e dovevo prendere il cortisone. Un giorno per una banale lite con lui sono venute fuori delle cose che mi hanno fatto dire: “Basta, ognuno per la sua strada”. Dopo una settimana ero guarita.

L'appello di Corinne Clery al figlio Alexandre

Tuttavia, con il passare degli anni, sembra che Corinne Clery avverta sempre più forte il desiderio di riallacciare il rapporto con suo figlio. All'Isola dei famosi ha lanciato un appello, facendogli sapere che vorrebbe costruire un ponte tra loro: "Da quando sono qua penso sempre a lui. Mi piacerebbe avere un dialogo che non c'è. Mi piacerebbe dare affetto a lui ma non posso. Voglio dirgli che è sempre nel mio cuore". Alle sue parole, si è unito il consiglio di Enrico Papi. L'opinionista si è rivolto direttamente ad Alexandre: