De Martino “offeso e triste” per i video rubati, l’avvocato: “Chi li conserva è complice”

L’avvocato Angelo Pisani rivela ad Agorà Estate che Stefano De Martino è “offeso e triste” per i video rubati. Il legale annuncia l’offensiva contro chi conserva il materiale: “Diventano complici di reati di ricettazione”.
A cura di Gennaro Marco Duello
È la giornata delle parole dei legali di Stefano De Martino. Quasi in concomitanza con le parole di Sergio Pisani a Fanpage.it, parla anche Angelo Pisani ad Agorà Estate, ai microfoni di Marco Carrara. "Come sta De Martino? A chiunque dà fastidio vedere la propria immagine gestita, manipolata, commentata in maniera illecita, chiunque di noi sarebbe non solo offeso ma triste", ha spiegato il legale.

"È incalcolabile il numero di contatti e visualizzazioni"

Pisani ha sottolineato la portata del fenomeno, definendo "incalcolabile il numero di contatti e visualizzazioni che possono avere queste immagini" e ribadendo la necessità di "contrastare con normative e interventi adeguati alla tecnologia del tempo" questo tipo di violazioni. Per la prima volta la strategia legale si amplia oltre gli autori materiali dell'hackeraggio. "Chiediamo la condanna anche di tutti coloro i quali conservano e girano questi dati: anche loro diventano complici di reati di ricettazione e pericoli gravissimi, ai danni sia della vittima sia dei familiari", ha annunciato l'avvocato, segnando un'escalation nelle azioni legali che ora coinvolgono chiunque abbia il materiale sui propri dispositivi.

L'ipotesi attacco mirato

Come spiegato a Fanpage.it da Sergio Pisani, c'è l'ipotesi di un attacco mirato. Il video intimo di Stefano De Martino e Caroline Tronelli potrebbe essere stato trafugato di proposito, cioè: gli hacker potevano essere a conoscenza che quello nel video fosse esattamente il conduttore di Affari Tuoi e l'altra, la sua giovane neo-compagna. Un aspetto che nessuno ha considerato è anche la giovane età di Caroline Tronelli e il suo status di privata cittadina. La cronaca e l'opinione pubblica si è concentrata tutta su De Martino, ma la ragazza – come De Martino – sarebbe molto provata da quanto accaduto.

