Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, dissing tra le due influencer: “Mancata solidarietà femminile”

A cura di Giulia Turco

Nelle ultime ore sui social è andata in scena una vera e propria faida tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. Nonostante le reciproche accuse tra le due influencer siano riamaste piuttosto velate, i follower hanno ben presto parlato di dissing seguendo con curiosità gli indizi lasciati dalle due personalità social.

Cos’è successo sui social tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis

Il motivo della lite sfiorata sarebbe stata una Instagram Story pubblicata da Giulia De Lellis e ben presto rimossa. L’influencer romana aveva condiviso un post di Selvaggia Lucarelli che, dopo aver visto lo Speciale Sanremo su Amazon Prime Video, commentava in maniera piccata il materiale. Tra le frecciate della giornalista, quella che definisce Fabio Maria D’amato (General manager dei brani di Ferragni) il vero “marito” dell’influencer, considerata dalla lacrime fin troppo facile. “Qui ho riso forte sorry”, scrive Giulia De Lellis a corredo.

Non è tardata ad arrivare la replica dei Ferragnez, che via Twitter hanno lasciato intendere di aver colto perfettamente la provocazione. Fedez ha messo like ad un Tweet rivolto a De Lellis: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi d alta voce, non credi?”, è stata la provocazione di un utente. Ferragni invece ha messo mi piace ad un post dell’account @disordinata(mente) che pone l’accento sul gesto poco carino da parte di Giulia:

Potrei parlare della falsa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perchéP in questo commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni.

Lo speciale Sanremo della serie The Ferragnez

Lo Speciale Sanremo della serie The Ferragnez è disponibile in streaming dal 14 settembre e nel giro di poche ore ha soddisfatto la curiosità dei molti fan che attendevano di vedere sugli schermi il finale del racconto lasciato interrotto qualche mese prima. Lo speciale, della durata di poco più di un'ora in un'unica soluzione, racconta il dietro le quinte del Festival di Sanremo, con i contenuti riguardanti la preparazione della co conduttrice, che sono stati sottratti dal materiale Rai. Non solo, il fulcro del racconto consiste nella reazione di Chiara Ferragni all'ormai arcinoto bacio di Fedez con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston, che le ha di fatto rubato l'attenzione, portando la coppia ad una crisi sentimentale i cui risvolti sono durati un'estate intera.