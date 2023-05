Chi è Stefania Caroli, la moglie di Paolo Noise che ha sposato quattro volte Paolo Noise, conduttore radiofonico e naufrago all’Isola dei Famosi, è sposato con Stefania Caroli. Originaria di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, da 10 anni è una vip contact manager e public relator. I due, nel corso della loro relazione, si sono sposati ben 4 volte, tra cui una in spiaggia a Miami.

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Noise, concorrente all'Isola dei Famosi, è sposato con Stefania Caroli. Si sono conosciuti nel 2010 e, nel corso di questi anni, si sposati ben quattro volte. Una di queste in chiesa a Scandiano, la città in provincia di Reggio Emilia di cui la donna è originaria. I due non hanno figli. Durante il reality, il noto conduttore radio ha raccontato che la moglie lo ha salvato in un momento buio della sua vita, quando in passato ha fatto uso di sostanze.

Chi è Stefania Caroli, la moglie di Paolo Noise

Stefania Caroli ha 49 anni ed è originaria di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Come si legge sul suo sito, ha iniziato la sua carriera lavorando come sales manager per il mondo della pubblicità di Confcommercio. Poi ha deciso di cambiare rotta e dedicarsi al mondo dello spettacolo. Sempre sulla sua pagina internet, infatti, ha scritto che da 10 anni è una vip contact manager e public relator per il mondo dei vaporizzatori elettronici e per aziende di prestigio.

Stefania Caroli, moglie di Paolo Noise

"Mia moglie mi ha salvato la vita", il racconto di Paolo Noise

Durante la puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi, Paolo Noise si è aperto riguardo la sua vita privata. In collegamento con Ilary Blasi in studio, il naufrago ha parlato della moglie Stefania, che è stata fondamentale in diversi momenti della sua vita, in particolare durante i periodi bui: "Io e mia moglie siamo legati per una serie di motivi molto profondi. Stefania mi ha salvato da un periodo orribile della mia vita, dove avevo perso il senso della realtà". Dopo aver scherzato con il compagno Marco Mazzoli e averla buttata sull'ironia, Noise è tornato serio e ha esplicitato il riferimento all'uso di sostanze, da cui è uscito anche grazie al sostengo della moglie: "È stato un momento della mia vita in cui avevo perso un po' di valori. Mi sentivo al centro di una vita sbagliata".

Perché Paolo Noise e la moglie Stefania si sono sposati quattro volte

Sempre durante la puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi, Paolo Noise ha raccontato che lui e Stefani Caroli si sposati ben quattro volte dal 2010, anno in cui si sono conosciuti, spiegandone anche il motivo:

La prima in comune, era da poco che stavamo insieme, ero uno scapestrato e volevo darle una sicurezza. La seconda in spiaggia a Miami, indossavo una camicia orribile, c'era anche Marco Mazzoli. La terza volta un matrimonio che credo che tutta Scandiano si ricorda ancora, 184 invitati e quasi 700 bottiglie di vino a tavola. L'ultima volta le avevano rubato la fede del matrimonio e senza dirle niente l'ho fatta rifare uguale, l'ho portata in una chiesetta dove c'eravamo solo io e lei, davanti al crocifisso e le ho giurato ancora amore eterno davanti a Dio.