Carmen Onorato e il padre Luigi di C’è Posta Per Te, i profili social e le foto di coppia La storia più chiacchierata dello scorso sabato a C’è Posta Per Te è quella di Carmen e del padre Luigi: dopo aver aperto la busta pare si siano separati di nuovo, cosa traspare dai loro profili social.

A cura di Gaia Martino

La storia di Carmen ed il padre Luigi a C'è Posta Per Te ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di italiani lo scorso sabato sera. La giovane napoletana ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per poter recuperare il rapporto con il padre il quale aveva deciso di chiudere ogni rapporto con la famiglia, composta dalle due figlie e l'ex moglie, dopo il divorzio e i mancati pagamenti degli alimenti. Oggi l'uomo è felicemente impegnato con Nunzia e grazie a lei ed alle parole di Maria de Filippi la 19enne, accompagnata nel programma dal fidanzato Valentino, ha potuto riabbracciare suo padre dopo tanto tempo. Sui loro profili social sarebbe arrivata, nelle ultime ore, la conferma che tra padre e figlia le cose non si sarebbero risolte.

Carmen Onorato e il fidanzato Valentino di C'è Posta Per Te su Facebook

La famiglia napoletana è presente sui social network, in particolare su Facebook. Carmen Onorato è il nome della giovane che ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per recuperare il rapporto con il papà, Luigi Onorato. Su Facebook si chiama Carmenvale Onorato e condivide con i suoi amici social l'amore che prova per il suo Valentino Pirone, classe 2000.

Carmen Onorato e Valentino Pirone

La napoletana, nata il 2 novembre 2002, ha risposto nelle ultime ore ad un utente su Facebook che ha criticato il comportamento di papà Luigi e si è complimentato con lei per aver dimostrato di essere una grande donna. Il like ed il ‘grazie di cuore‘ scritto dalla coppia di giovani confermerebbe che, dopo il programma, padre e figlia si sarebbero allontanati di nuovo.

Luigi Onorato e la compagna Nunzia sui social

Luigi Onorato e la compagna Nunzia Fuia condividono il profilo Facebook, su Instagram invece la napoletana ha un account personale, privato. Ci sono diverse fotografie di coppia e dei figli della napoletana 30enne, uno dei due nato proprio dalla storia con Luigi.