Can Yaman torna single: “Con Sara Bluma è finita, ora cerco un vero amore”

Can Yaman è tornato single. Il noto attore, ora protagonista della serie Rai Sandokan, ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Sara Bluma, dj e modella, con cui solo la scorsa estate aveva parlato di matrimonio.

"Con Sara è finita", ha annunciato Yaman sulle pagine del settimanale Diva e Donna, che ha dedicato a lui e all'ormai ex fidanzata la copertina. "Ora cerco un amore vero", ha poi aggiunto l'attore. Al momento non sono note le cause della rottura, ma il diretto interessato sembra intenzionato a lasciarsi la storia alle spalle e iniziare un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Solo qualche giorno fa, era apparso "terrorizzato" a Domenica In quando Mara Venier aveva solo accennato al tema della sua vita sentimentale, per poi rassicurarlo che non avrebbe indagato oltre perché non interessata.

La notizia della rottura non giunge in realtà del tutto inaspettata, perché già nelle ultime settimane si era parlato di una crisi nella coppia. I due erano apparsi insieme l'ultima volta lo scorso 29 ottobre a Tenerife, poi da quel momento più nessun segnale social. Il settimanale Chi aveva anche raccontato di una storia Instagram pubblicata dalla dj, rimossa poco dopo, nella quale si mostrava d'accordo con il contenuto di una poesia che recita: "Mi devo delle scuse per tutte le volte che ho messo gli altri al primo posto e ho lasciato me stessa indietro, per essere rimasta in silenzio quando avevo così tanto da dire".

Yaman e Bluma avevano anche smesso di seguirsi sui social, alimentando sempre di più le voci di una rottura, che ora è diventata ufficiale tramite le parole del diretto interessato. Solo lo scorso luglio i due erano più innamorati che mai, tanto che l'attore turco aveva anche parlato di matrimonio e si era detto intenzionato e chiederle la mano.