Bianca Guaccero frena sulle nozze con Giovanni Pernice: “Bisogna prima conoscersi negli alti e bassi”

Bianca Guaccero è tornata a parlare delle presunte nozze con Giovanni Pernice e ha precisato che non sono così imminenti come gli ultimi gossip hanno fatto pensare: “Già dopo tre mesi ci chiedevano quando ci saremmo sposati… e mo’ un figlio? Ragazzi, così funziona Beautiful”.

Nessun matrimonio in vista per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Contrariamente alle ultime indiscrezioni, la conduttrice non avrebbe alcuna fretta nel convolare a nozze con il compagno, che ha conosciuto ormai più di due anni fa durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. "Prima di tutto bisogna conoscersi negli alti e nei bassi della vita", ha raccontato in una recente intervista rilasciata a La Stampa.

Sono mesi che i gossip parlano del matrimonio tra Guaccero e Pernice, coppia nata a Ballando con le Stelle nel 2024, dove si sono classificati al primo posto. Lo scorso dicembre, in occasione della finale di questa edizione dello show di Rai1, Milly Carlucci aveva scherzato con il ballerino dicendo: "Sei un uomo da sposare" e lui aveva risposto: "Chiedi a Bianca, lo faremo". Ancora prima, a settembre, il settimanale Chi aveva parlato di un "grande passo" per la coppia, dopo alcune foto che li ritraevano in vacanza insieme la scorsa estate.

In realtà, Guaccero e Pernice non avrebbero alcuna fretta di convolare a nozze o di costruire una loro famiglia, nonostante ci abbiano pensato e rimanga un desiderio da realizzare. "Già dopo tre mesi ci chiedevano quando ci saremmo sposati... e mo’ un figlio? Ragazzi, così funziona Beautiful. A casa mia no", ha raccontato la conduttrice. Al momento, ha spiegato, la "priorità assoluta" è conoscere al meglio il suo compagno, ribadendo che "ora è presto". Neanche la gravidanza sembra essere in programma nel breve periodo: "Proprio perché vengo da un matrimonio finito e ho una figlia, la mia priorità assoluta, so che prima di tutto bisogna conoscersi negli alti e nei bassi della vita. È così che si costruisce la prima casa: quella dell’intimità del cuore". Prima di conoscere Pernice, Guaccero ha sempre cercato di tenere separata la vita privata e quella professionale: "L’unica eccezione è stata Ballando con le stelle, ma è capitato: lì ho conosciuto Giovanni e ci siamo innamorati davanti alle telecamere".