Beatrice Valli: “Questo è un corpo normale a due mesi dal parto, la pancia piatta è un inganno” Diventata mamma della sua quarta figlia lo scorso aprile, l’ex tronista si mostra suoi social senza temere il giudizio degli haters. “Non fatevi ingannare da chi dopo pochissimo ha la pancia piatta”, mette in guardia Beatrice Valli. “Io ci ho messo più di un anno e stavo comunque bene”.

A cura di Giulia Turco

Beatrice Valli sui social non teme gli haters mostrandosi in costume. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma di Matilda Luce lo scorso aprile e ha invitato le donne che la seguono ad amarsi e accettare il proprio corpo e i suoi cambiamenti.

Beatrice Valli mostra le forme dopo il parto

“Sì, questo è il corpo normale di una donna che ha partorito da soli sue mesi”, ha spiegato ai suoi follower pubblicando uno scatto in costume che non nasconde ancora qualche rotondità del post parto. “Non fatevi ingannare da chi dopo pochissimo ha la pancia piatta e la posta per farvi vedere che sono già tornare in forma”, mette in guardia Beatrice Valli. “Io ci ho messo più di un anno con Azzurra e stavo bene comunque”, conclude. Sono passati appena due medi dalla nascita della quarta ed ultima figlia dell’ex tronista di Uomini e Donne. Dalla relazione con Marco Fantini sono nate anche Bianca, che oggi ha 6 anni, e Azzurra, di 2 anni, mentre dalla precedente relazione con Nicolas Bova è nato Alessandro, il maggiore di 10 anni.

Lo sfogo della sorella Ludovica Valli

Anche la sorella Ludovica, di recente, si è esposta sul tema del body shaming, mostrando ai suoi follower nient’altro che la verità sulla sua forma fisica. È con un video su TikTok che ha voluto rispondere a chi l’ha accusata di aver ricorso alle protesi per rimpolpare le sue forme post parto. “Mi piacerebbe avere le protesi, così farei molta meno palestra e mangerei ogni giorno schifezze”, ha ironizzato Valli. “Qui non c'è nessuna protesi, se c'è qualche chirurgo che mi ascolta può confermarlo”, ha detto a proposito del suo lato b. “È tutto normale però: mi sono sempre allenata e mangio bene quindi se volete anche voi un sedere così nella norma, mi raccomando fate allenamento in palestra mangiate bene e mangiate carboidrati”.