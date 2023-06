Aurora Ramazzotti: “Dopo il parto non mi entra più nulla, ma accetto il mio nuovo corpo serenamente” “Non sto comprando nuovi vestiti, nonostante non mi entri più nulla dei vecchi”, spiega ai suoi follower. “Provare un mio vecchio pantalone al giorno finché non mi entrerà, questa è la mia tecnica. Tutto questo con grande serenità e accettazione del mio nuovo corpo”.

A cura di Giulia Turco

Mamma dallo scorso 30 marzo, Aurora Ramazzotti ha vissuto serenamente questi primi due mesi di vita del suo piccolo Cesare Augusto. Sui social non mancano i momenti di condivisione della sua esperienza, sia con il piccolo, sia per quanto riguarda la sua nuova vita da mamma, alle prese con nuovi ritmi e la necessità di tornare ad una forma fisica che la faccia stare bene. Aurora è sempre stata molto attiva e di recente, come promesso, è tornata anche a dedicarsi al running.

Il rapporto con il suo corpo che cambia

Aurora Ramazzotti non teme i cambiamenti del suo corpo, ma li accetta con una buona dose di ottimismo. Inevitabilmente dopo il parto la sua forma ha risentito dei mesi di gravidanza, ma non sarà certo una nuova taglia a toglierle la serenità. "Provare un mio vecchio pantalone al giorno finché non mi entrerà, questa è la mia tecnica", spiega ai suoi follower mostrando lo scatto di un suo pantalone che non si chiude più. "Vi spiego come funziona la mia mentalità: "Pochi giorni dopo aver partorito, il mio cervello si è convinto che il mio corpo fosse tornato come prima. Mi sono dimenticata che due mesi fa avevo una pancia enorme", racconta. "Appena ho partorito mi sono sentita rinata e non sto comprando vestiti nuovi, nonostante non mi stia davvero più niente di quelli vecchi. Tutto questo con grande serenità e accettazione del mio nuovo corpo".

Il ritorno alle vecchie abitudini dell’allenamento

Lo scorso febbraio l’influencer aveva spiegato di volersi fermare con gli allenamenti, per dedicare tutto le sue energie alla fase finale della gravidanza. Una scelta che le era costata comunque non poco, considerando la sua propensione allo sport: “Per me è come una droga, non riesco a sentirmi me stessa davvero se non lo pratico”. Dopo due mesi dal parto, consultato il suo medico, Aurora si è di nuovo infilata le scarpe da corsa e ha ripreso gli allenamenti. Il suo consiglio, come sempre, è stato quello di ascoltare il proprio corpo senza imporsi o privarsi di nulla. Stesso discorso per la palestra, dove è tornata ad allenarsi a distanza di oltre tre mesi.