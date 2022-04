Avril Lavigne sposerà Mod Sun, la romantica proposta di matrimonio ai piedi della Torre Eiffel

Avril Lavigne si è fidanzata ufficialmente, presto convolerà a nozze con il compagno rapper e produttore statunitense Mod Sun. La celebre star del teen pop ha pubblicato su Instagram gli scatti che documentano la proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato ai piedi della Torre Eiffel, a Parigi, lo scorso 27 marzo. Anche lui, Derek Ryan Smith all'anagrafe, ha celebrato l'amore che prova per Avril sui social.

Avril Lavigne ha detto sì al suo Mod Sun che presto sposerà. Ai piedi della Torre Eiffel l'artista si è inginocchiato avanti la sua amata per farle la proposta di matrimonio con un anello di diamanti, a forma di cuore. "Sì, Ti amo per sempre. Domenica 27 marzo 2022″ ha scritto lei su Instagram a corredo degli scatti dell'emozionante momento. Lui ha deciso di scriverle altre parole d'amore:

Il giorno in cui ci siamo incontrati sapevo che eri quella giusta. Saremo insieme per sempre finché i nostri giorni non saranno finiti. Ho fatto un sogno in cui facevo la proposta a Parigi, ho tirato fuori un anello e ti ho chiesto di indossarlo. Ero su un ginocchio mentre ti guardavo negli occhi. Sei troppo bella per essere descritta dalle mie parole. Ti ho preso la mano, ho preso un ultimo respiro… Ho detto "mi vuoi sposare?". Ha detto “sì”.