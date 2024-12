Anna Tatangelo si emoziona al matrimonio del fratello Giuseppe: il video del ballo insieme e la dedica Anna Tatangelo ha condiviso sui social foto e video dei festeggiamenti per il matrimonio di suo fratello Giuseppe. Sul profilo della cantante, oltre a una dolce dedica, è apparso anche un filmato che li ritrae insieme mentre ballano sulle note del brano “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Anna Tatangelo ha condiviso sui social foto e video del matrimonio di suo fratello maggiore Giuseppe, a cui è molto legata. In un filmato apparso nelle storie Instagram dalla cantante, i due vengono ripresi mentre si lasciano andare a un lento sulle note del brano L'emozione non ha voce di Adriano Celentano. Sul profilo dell'artista, poi, è comparsa una loro foto insieme accompagnata da una dolce dedica.

Il matrimonio di Giuseppe Tatangelo a Sora

Il 16 dicembre si è celebrato il matrimonio di Giuseppe Tatangelo e Annamaria Marini. I due, insieme da oltre vent'anni, hanno due figli: Francesco sei anni e Mariasole due. Dopo il fatidico ‘sì' con rito civile nel comune di Sora, loro città natale, i festeggiamenti si sono sposati in un ristorante. Sui social sono tanti i foto e i video del pranzo in famiglia. Anna Tatangelo, seduta al fianco dello sposo, ha condiviso sui social diversi momenti della festa, dai video degli invitati e dei neo sposi fino al ballo insieme a suo fratello.

La dedica di Anna Tatangelo per il matrimonio di suo fratello Giuseppe

"Ho molte foto nel rullino della giornata di oggi ..ma l'unica che rappresenta davvero il bene che ti voglio è questa!" È così che inizia la dedica di Anna Tatangelo per suo fratello Giuseppe. Le parole accompagnano lo scatto in cui i due si stringono in un abbraccio. Si legge ancora: "È stato emozionante stare al tuo fianco in un giorno così speciale! Sarei sempre il mio compagno di giochi e miei occhi ti sorrideranno sempre con amore…". La cantante conclude: "Auguri fratellone, ti voglio un mondo di bene". Anna Tatangelo non ha mai nascosto di essere molto legata alla sua famiglia d'origine, ospite a Verissimo nel 2021 raccontava a Silvia Toffanin: "Noi siamo molto uniti. I miei genitori sono stati sempre molto impegnati con la loro attività e i loro quattro figli. Adesso che sono mamma anche io, capisco quanto sia bello sentirti dire grazie e ti voglio bene".