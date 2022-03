Andrea Pirlo si è sposato con Valentina Baldini, la cerimonia intima in Comune a Torino Nella giornata di sabato 12 marzo, Andrea Pirlo ha sposato la compagna Valentina Baldini, immobiliarista di professione, a cui è legato dal 2014. La cerimonia si è tenuta in Comune a Torino alla presenza di pochi intimi.

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Pirlo, Mimmo Portas e Valentina Baldini (Foto di Salvatore Bruglio via Facebook)

Andrea Pirlo si è sposato per la seconda volta. Dopo il primo matrimonio con Deborah Roversi, che lo ha reso padre di due figli, l'ex calciatore e allenatore della Juventus è convolato a nozze con Valentina Baldini, a cui è legato dal 2014. La cerimonia si è svolta in Comune a Torino, alla presenza di pochi intimi invitati, nella giornata di sabato 12 marzo. A celebralo Mimmo Portas, leader dei Moderati.

Il matrimonio intimo in Comune

Una cerimonia piuttosto intima quella scelta dal campione della Juventus e dalla compagna per ufficializzare il loro amore. La coppia si è unita in matrimonio con rito civile, celebrato in Comune a Torino nella giornata di sabato 12 marzo. A renderli ufficialmente marito e moglie è stato il leader dei Moderati Mimmo Portas. Un sì pronunciato alla presenza di pochi invitati, il più possibile riservato e lontano da occhi indiscreti.

La storia d'amore tra Pirlo e Valentina Baldini

La storia d'amore tra Pirlo e la sua neo sposa è iniziata nel 2014, suscitando non poco scalpore. All'epoca l'ex campione della Juventus, disoccupato dopo aver allenato la squadra bianconera nella stagione precedente, si era separato dalla ex moglie Deborah Roversi per via del suo nuovo amore. L'ex calciatore era già padre di due figli, Niccolò e Angela, nati dal primo matrimonio. "Ho rinunciato a me stessa: è difficile raccontare la rinuncia e l'annullamento di me stessa al fianco di un campione", ha raccontato Roversi in un'intervista a Vanity Fair nel 2017, dopo la separazione da Pirlo.

Il legame con Valentina Baldini, 44 anni, di professione immobiliarista e appassionata di fitness, dura quindi da più di 8 anni. Dal loro amore, nel 2017, sono nati due gemelli, Leonardo e Tommaso.