video suggerito

Andrea Cerioli: “Ho fatto la liposuzione perché avevo preso 29 chili in un mese, ero arrivato al culmine. Ora sto bene” Andrea Cerioli racconta su Instagram i motivi che lo hanno spinto a sottoporsi ad un intervento di liposuzione. L’ex tronista risponde a chi crede che sia stato solo un capriccio estetico. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Cerioli è tornato a parlare su Instagram dell'intervento al quale si è sottoposto qualche mese fa, una piccola liposuzione per rimuovere del grasso localizzato, e lo ha fatto per mettere a tacere le voci di chi sosteneva si fosse trattato solo di un capriccio estetico.

I motivi per cui aveva deciso di sottoporsi alla liposuzione

L'ex tronista di Uomini e Donne, poco prima di sottoporsi all'intervento, aveva pubblicato sui social un video nel quale raccontava quanto gli fosse accaduto negli ultimi mesi e come la sua forma fisica non lo facesse sentire a suo agio. "Ho perso 26 chili in tre mesi, è accaduto quando sono stato naufrago all’Isola dei Famosi nel 2021, poi, ne ho ripresi 29 in un mese" ha spiegato, sottolineando, poi, che per mancanza di tempo visto il succedersi di avvenimenti nuovi che hanno cambiato le sue abitudini, non sia riuscito a praticare sport come avrebbe voluto:

Non sono riuscito ad allenarmi, uno perché Arianna è rimasta incinta, poi ha partorito ed è nata la bambina… Non ho fatto in tempo a fare un percorso. Ho dell’adipe localizzato che a me dà fastidio.

Andrea Cerioli dopo l'intervento

Per questa ragione, poi, è tornato sui social per rispondere a chi lo avesse accusato di essersi sottoposto alla liposuzione solo per vanità. Cerioli, quindi ha dichiarato: "Venivo da due anni di grossi problemi metabolici, grossa perdita e ripresa di peso e accumulo localizzato di adipe". L'ex tronista, poi, continua sostenendo l'importanza di prendersi cura di sé, parlando in primis di salute:

Mai stato così, sentivo il bisogno di riprendere in mano tutto. Una rimozione della cistifellea per problemi biliari. Diciamo che ero arrivato al culmine, colesterolo e trigliceridi sballati. Pre e post liposuzione, il regime alimentare sano è fondamentale, vorrei riuscire a fare più attività fisica, con Ally (la figlia Allegra, ndr) piccola per ora il tempo libero è difficile ritagliarselo. Confido a breve di riuscirci per dare il 100%. Nessuno regala niente, bisogna volersi bene. Aldilà dell'estetica – quella è soggettiva ed è la parte meno importante – ma proprio volersi bene, cercare di stare in salute e impegnarsi nel curare il proprio corpo. Anche perché ce lo porteremo dietro tutta la vita