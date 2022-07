“Alvin c’entra nella separazione tra Totti e Ilary”, la replica risentita dell’inviato e amico Ecco perché Alvin non ha mai parlato della questione: per il rispetto verso un legame del quale, davanti alle telecamere, non è passato quasi nulla. Il conduttore rompe il silenzio con quello che probabilmente sarà il suo primo e ultimo commento sulla vicenda.

A cura di Giulia Turco

Sulla vicenda caldissima della separazione di casa Totti risulta ancora difficile individuare i ruoli al di fuori dei due protagonisti. Quel che è certo è che un ruolo lo ha avuto chiunque abbia vissuto al fianco di Ilary Blasi come di Francesco Totti e della loro famiglia negli ultimi anni. A ben guardare, risulta altrettanto chiaro che il coinvolgimento emotivo di ciascuno è proporzionale al suo silenzio. Chi è stato realmente coinvolto nella vicenda non ha proferito parola. Tra questi c’è Alvin, amico fidato e collega di vecchia data di Ilary Blasi, che nelle ultime settimane sarebbe stato “attenzionato” dalla stampa interessata a capire il suo ruolo in una vicenda che, sì, senza ombra di dubbio lo ha toccato.

Il ruolo di Alvin nella separazione di Totti e Ilary

“Aveva ragione Francesco, sei unica”. Tanto era bastato per creare una bolla di inverosimili teorie sentimentali sul rapporto che lega Alvin ad Ilary Blasi. La conduttrice è arrivata stremata a quell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. È una donna ambiziosa e, nonostante la sua dissolutezza romana, il suo lavoro è altissimo nella scala delle sue priorità. Mantenere indosso la maschera per mesi, mentre la sua vita privata si stava pian piano sgretolando, non è stato semplice. Qual è stato il ruolo di Alvin in tutto questo? Darle un supporto senza il quale forse non sarebbe stato lo stesso. Essere per lei un centro, forse l'unico in quel frangente. L'ha sostenuta con l’ironia, con quella complicità pungente che li caratterizza e con una nota di tenerezza alla fine che ha fatto sciogliere tutto quello che Ilary, probabilmente, ha tenuto dentro fino a quel momento. "Aveva ragione Francesco", avete vissuto un amore bellissimo, che ora è finito, ma tu continua a splendere e non fartene una colpa.

La replica di Alvin al gossip che lo vorrebbe al fianco di Ilary

Ecco perché Alvin non ha mai parlato della questione: per il rispetto verso un legame del quale, davanti alle telecamere, non è passato quasi nulla. Il gossip più famelico prova a scavare alla ricerca di qualcosa di più. Dagospia si chiede “perché l’amico e collega di agenzia della ex signora Totti è stato attenzionato dalla stampa meneghina”, lasciando intendere chissà quali sottintesi. Alvin risponde a testa alta con quello che probabilmente sarà il suo primo e ultimo commento sulla vicenda: "Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece mobilità l’uomo". Punto e accapo.