Vermiglio arriva in tv, in attesa di scoprire le candidature agli Oscar 2025 In attesa di scoprire se Vermiglio di Maura Delpero sarà candidato agli Oscar 2025 come miglior film, è arrivato in tv su Sky e in streaming su Now.

A cura di Ilaria Costabile

Il film di Maura Delpero, Vermiglio, già vincitore del Leone d'argento alla Mostra del cinema di Venezia, che ha già conquistato una candidatura ai Golden Globe come miglior film straniero ed è stato inserito nella shortlist per rappresentare l'Italia agli Oscar, dalla serata di mercoledì 8 gennaio è disponibile in streaming su Now e in catalogo su Sky Cinema Uno. Un buon momento per recuperare il film qualora non si fosse riusciti ad andare al cinema, in attesa di scoprire se sarà effettivamente candidato agli Oscar per il miglior film internazionale.

La storia di Vermiglio

Mancano pochi giorni, il 17 gennaio si avrà la notizia ufficiale della candidatura di Vermiglio nella cinquina per il miglior film, quella di cui non farà parte C'è ancora domani, che invece potrebbe concorrere per altre categorie. Per la regista si tratta del suo secondo film, il primo era stato Maternal. Per costruire la sua seconda opera cinematografica ha preso ispirazione dalla sua famiglia contadina, che viveva nella frazione di Vermiglio, in alta montagna in Trentino, per raccontare una storia divisa in quattro stagioni e ambientata durante l'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale. Protagonista una grande famiglia, che con l'arrivo di un soldato rifugiato, si trova a dover mettere in bilico la sua tranquillità, confrontandosi con un padre nonché maestro e punto di riferimento per l'intera comunità. Il microcosmo della famiglia deve fare i conti con tutto ciò in cui aveva creduto fino a quel momento, scoprendo qualcosa che mai avevano considerato e mettendo in discussione anche i legami che li uniscono.

La storia è raccontata da diversi punti di vista, quelli di generazioni differenti. Lo sguardo che detta le varie fasi del racconto è quello delle donne, in primis le tre sorelle adolescenti, ovvero Maria (Martina Scrinzi), Ada (Rachele Potrich) e Flavia (Anna Thaler), che sono le figlie di Cesare Graziadei interpretato da Tommaso Ragno e di Adele che ha il volto di Roberta Rovelli.