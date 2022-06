Val Kilmer è tornato in Top Gun: Maverick grazie al computer, ecco come Val Kilmer è tornato a recitare grazie all’intelligenza artificiale che ha ricreato la sua voce, persa dopo il cancro alla gola.

La voce di Val Kilmer non esiste più. Come è noto, un cancro alla gola ha compromesso irrimediabilmente la voce dell'attore, che in Top Gun fu l'indimenticabile "Iceman". Fortunatamente, l'attore ha potuto prendere parte a "Top Gun: Maverick" grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale. Il gruppo "Sonantic" è riuscito a ricreare digitalmente la voce che Val Kilmer ha perso nel 2017.

Come è stato possibile

Val Kilmer è tornato a recitare grazie all'intelligenza artificiale. Per rendere il personaggio di "Iceman" quanto più credibile e vicino alla realtà, hanno dato al personaggio le stesse condizioni di vita dell'attore Val Kilmer, che comunica attraverso la digitazione. Alla fine, durante il film, Val Kilmer riesce anche a parlare e dire una breve battuta, ma lo ha fatto solamente grazie al computer. Val Kilmer ha fornito ore di filmati d'archivio per permettere all'azienda di ricreare fedelmente la sua voce, seppure per una brevissima battuta.

Il messaggio di Val Kilmer

L'azienda ha lavorato riuscendo a generare ben 40 modelli differenti di voci di alta qualità. Val Kilmer si è detto estasiato e l'azienda utilizzerà questi progetti anche per clienti futuri:

Sono riconoscente a tutto il team Sonantic perché hanno magistralmente recuperato e restaurato la mia voce in un modo che mai avrei immaginato possibile. Come esseri umani, comunicare è fulcro della nostra esistenza. Gli effetti collaterali del cancro alla gola hanno reso difficile per gli altri riuscire a capirmi. Riuscire a raccontarmi, avere la possibilità di raccontare la mia storia, la storia del mio personaggio con una voce che sembra così autentica e familiare, mi ha davvero fatto sentire speciale. Grazie.

Top Gun Maverick è il film dei record

Top Gun: Maverick è il film che ha incassato di più al debutto, nella storia dei film di Tom Cruise. L'incasso stratosferico vale 124 milioni di dollari ad oggi.