Una scena del film Storia di un matrimonio utilizzata per scacciare i lupi e impedirgli di uccidere il bestiame

La scena del litigio furibondo tra Nicole e Charlie nel film Storia di un matrimonio viene utilizzata per scacciare i lupi e impedirgli di uccidere il bestiame negli Stati Uniti. Gli allevatori non possono fargli del male, essendo una specie in via di estinzione, e si stanno avvalendo di droni che riproducono l’audio per spaventarli. Funziona anche con l’heavy metal, in particolare quello del brano “Thunderstruck” degli AC/DC.

Una scena del film Storia di un matrimonio viene utilizzata per scacciare i lupi e impedirgli di uccidere il bestiame negli Stati Uniti. Diretto nel 2019 da Noah Baumbach, racconta la storia di una coppia sposata, interpretata da Scarlett Johansson e Adam Driver , alle prese con il divorzio e la battaglia per l'affidamento del figlio. È stato candidato a numerosi premi, con Laura Dern che ha vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista .

Perché usano la scena del litigio per scacciare i lupi

La pellicola uscita su Netflix nel 2019 ha ricevuto il consenso della critica e del pubblico, complice lo sguardo crudo e tenero sulla conclusione di un matrimonio, e ora la scena chiave, in cui i protagonisti Nicole (Scarlett Johansson) e Charlie (Adam Driver) litigano furibondamente, per addossarsi la colpa della fine dei rispettivi sentimenti, ha trovato un nuovo utilizzo: il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti la sta utilizzando per impedire ai lupi di attaccare il bestiame, come riporta The Indipendent. Secondo un rapporto pubblicato dal Wall Street Journal, i droni quadricotteri stanno riproducendo l'audio della scena per spaventare i lupi in Oregon e California: "Ho bisogno che i lupi reagiscano e sappiano che gli umani sono cattivi", ha detto al giornale Paul Wolf, supervisore distrettuale dell'USDA.

Funziona anche l'heavy metal con “Thunderstruck” degli AC/DC

I droni sembrano essere un modo efficace e innocuo per impedire l'uccisione del bestiame, poiché gli allevatori non possono fare del male ai lupi, essendo una specie in via di estinzione. Il numero è aumentato significativamente dalla loro introduzione nel Parco Nazionale di Yellowstone nel Wyoming nel 1995, passando da 300 a circa 6.000 esemplari. Questi droni, che si avvalgono anche dell'heavy metal come strumento di allontanamento dei lupi, in particolare del brano “Thunderstruck” degli AC/DC , hanno ridotto significativamente il numero dei loro attacchi. Ad oggi, infatti, nell’Oregon meridionale il numero di mucche uccise è sceso da 11 a sole due in 85 giorni.