Serie e Fiction
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Long Story Short, la nuova serie del creatore di Bojack Horseman è tutta un’altra cosa

Arriva l’attesa nuova serie creata da Raphael Bob-Waksberg. Distribuita da Netflix e già rinnovata per una seconda stagione, Long Story Short non assomiglia quasi in niente a BoJack Horseman e va bene così.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Gianmaria Tammaro
0 CONDIVISIONI
Immagine

Long Story Short, la nuova serie creata da Raphael Bob-Waksberg e distribuita da Netflix, già rinnovata per una seconda stagione, non assomiglia quasi in niente a BoJack Horseman. Cambia il design dei personaggi, curato sempre da Lisa Hanawalt, e cambia soprattutto il tono della narrazione. Long Story Short parla di una famiglia, gli Schwooper, e lo fa ambientando la storia in un mondo che assomiglia incredibilmente al nostro: a un certo punto, viene raccontato anche il periodo della pandemia, con l’isolamento, i collegamenti da casa e le mascherine. Non è una serie di pura satira sociale. O almeno, non è solo questo: perché alcune riflessioni, specialmente sul ceto medio, resistono.

In Long Story Short c’è altro. C’è il nostro rapporto con la nostra famiglia, con le persone con cui siamo cresciuti e che abbiamo conosciuto per tutta la nostra vita. Il dramma e la commedia sono intrecciati in modo intelligente; c’è una ricercatezza precisa nella costruzione della messa in scena, proprio per non lasciare fuori niente. Né i momenti più amari né quelli – volontariamente o, più spesso, involontariamente – divertenti. La storia va avanti e indietro nel tempo, dagli anni Novanta, quando Avi, Shira e Yoshi, i tre fratelli protagonisti, sono poco più che adolescenti, fino ai primi anni Venti del Duemila, quando sono oramai adulti, hanno messo su famiglia, scelto una strada e conosciuto il mondo per quello che è.

Gli Schwooper sono ebrei, e nella serie c’è pure questo aspetto: il bar mitzvah di Yoshi, le cene di famiglia, la religione, il tempio, le preghiere. Long Story Short non sceglie uno stile realistico per le sue animazioni; è tutto semplice, abbozzato e immediato. E, proprio per questo, funziona. Bob-Waksberg ha provato a prendere un’altra direzione rispetto a BoJack Horseman, e ci è riuscito. Quella che seguiamo non è la vita di un personaggio che si sta avvicinando rapidamente alla sua autodistruzione, che fa abuso di droghe, che non sa mantenere una relazione sana nella sua vita. Gli Schwooper hanno i loro difetti. La madre della famiglia, Naomi, è onnipresente e spesso asfissiante. Il padre, Elliot, è brillante, ma non è mai in grado di avere il polso della situazione.

Leggi altro di questo autore
Gianmaria
Tammaro
La storia del successo di Flow, la vera sorpresa degli Oscar 2025
Gianmaria
Tammaro
Il caso DanDaDan, l'anime che su Netflix ha oscurato Dragon Ball Daima
Gianmaria
Tammaro
Isabella Rossellini: "Io non sono una intellettuale"
Immagine

L’avanti e indietro costante nel tempo permette a Bob-Waksberg e agli altri sceneggiatori di raccontare una storia più complessa sotto diversi punti di vista: andando nel futuro, è possibile parlare di morte e di lutto, della sua accettazione; tornando invece nel passato, si possono scoprire dettagli sulla vita dei personaggi, senza abbandonarsi a momentanei flashback. Se BoJack Horseman puntava all’estremo, Long Story Short è più contenuta, posata, e vuole fotografare la normalità del ceto medio, con i suoi trascorsi, i suoi segreti e le sue piccole rivincite. Non ci sono scorciatoie. Bob-Waksberg sa fino a dove spingersi, e soprattutto sa su cosa concentrarsi.

La sessualità dei tre fratelli, la loro vita privata e il rapporto che i loro genitori hanno con i loro amici e i loro partner fanno parte di un quadro decisamente più ampio e variegato, e per questo ricchissimo. Long Story Short è una serie che si rivolge chiaramente a un pubblico più adulto. Eppure ha i suoi momenti più delicati e accoglienti, che possono parlare a chiunque. La regia fa attenzione unicamente a ciò che le interessa, e così intorno ai protagonisti il mondo sfuma, le altre persone diventano sagome abbozzate, i lineamenti si fanno ancora più semplici, come il disegno di un bambino. Ma è questa essenzialità che rende Long Story Short così interessante. Ci sono due livelli: uno volutamente più complesso che coincide con la scrittura, dunque con il tono del racconto, le battute e la progressione degli eventi; l’altro più superficiale e immediato, pieno di colori e di forme, che coincide con i disegni e con l’animazione in 2D.

Immagine

Ognuno dei tre fratelli ha una sua riconoscibilità e un suo carattere, dato anche dal doppiaggio (un consiglio: se potete, recuperatela in lingua originale). La religione non viene mai presentata come un elemento alieno, o distante, della loro vita. Anzi. Fa parte della loro quotidianità. E non ci sono né approssimazioni né patetismi. In dieci episodi, ci viene mostrato un mondo unico, a tratti familiare, dove ci sono dinamiche che conosciamo estremamente bene: il fratello maggiore che viene preferito dalla madre e che per questo viene protetto da qualunque cosa; la sorella di mezzo che prova a ritagliarsi una sua strada, e il fratello più piccolo che vuole essere una persona differente e adulta. I genitori, Naomi ed Elliott, appartengono chiaramente a un’altra generazione, e anche in questo Long Story Short dimostra tutta la sua forza: non nasconde la verità; non prova a edulcorarla. La mostra esattamente per quella che è. Imperfetta, piena di errori, incertezze e brutture. Ma pure di momenti bellissimi, da conservare e da ricordare insieme.

Serie Tv e Fiction
0 CONDIVISIONI
Immagine
Gianmaria Tammaro
È nato a Napoli il 24 ottobre del 1991. Per qualche anno, è stato direttore della sezione CartooNA del COMICON. Ha curato le Masterclass Off per il Giffoni Film Festival. È stato consulente editoriale di Lucca Comics and Games. È giornalista pubblicista. Collabora con quotidiani e riviste, e si occupa principalmente di spettacoli e di cultura.
Immagine
Retroscena
Il paradosso Franco Bragagna, la storica voce dell’atletica Rai non può più lavorare per le ferie da smaltire
Bragagna e la disponibilità a rinunciare alle sue ferie, la Rai dice no
Raccolta firme per convincere la Rai a consentirgli di raccontare i mondiali di atletica di Tokyo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie e Fiction
api url views