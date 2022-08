Un misterioso miliardario vuole salvare il Loeb Boathouse, il ristorante di Hally ti presento Sally Il ristorante su Central Lake Park doveva chiudere in ottobre, ma un misterioso finanziatore lo ha salvato dai debiti.

Il Loeb Boathouse è uno dei luoghi più conosciuti di New York. È un ristorante situato sulla riva del Central Park Lake di Manhattan, protagonista di tantissimi film tra i quali The Manchurian Candidate, Enchanted e, soprattutto Harry, ti presento Sally. È un luogo molto amato e che, proprio per questo motivo, ha provocato tanta tristezza e delusione quando a luglio ne era stata annunciata la chisuura. Stando a quanto riferito dal New York Post, il ristorante sarebbe stato salvato da un miliardario che per adesso è rimasto ‘senza nome'. L'offerta al proprietario è stata di un finanziamento da 6 milioni di dollari che avrebbe salvato dalla bancarotta il proprietario.

Il segreto finanziatore si sarebbe convinto dopo aver appreso della notizia della chiusura, il proprietario della Loeb Boathouse non ha voluto rilasciare dichiarazioni né rivelare l'identità del misterioso benefattore.

La storia del Loeb Boathouse

Famoso come punto di ristoro, il Loeb Boathouse nasce nel 1860 in realtà come rimessa per le numerose imbarcazioni che si trovavano al Central Lake. Dieci anni più tarti, fu costruita una struttura a due piani in stile vittoriano per soddisfare le esigenze dei diportisti. Nel 1930, il banchiere e filantropo Carl M. Loeb donò 305 mila dollari per costruire la rimessa nello stesso modo in cui si trova oggi, con tanto di terrazza colonnata. L'accordo per salvare il ristorante garantisce che il Loeb Boathouse possa aprire un nuovo ciclo. Se dovesse saltare tutto, invece, il ristorante chiuderà ad ottobre come era stato già anticipato.

Tutti i film girati al Loeb Boathouse

Non solo Harry, ti presento Sally. Questa è la lista di tutti i film e serie tv che sono stati girati al Loeb Boathouse: "Person of Interest", "The Odd Couple", "3 Men and a Little Lady", "27 Dresses", "Little Manhattan", "The Manchurian Candidate", "Black & White".