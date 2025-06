video suggerito

Scomparsa la chitarra rossa del film Ritorno al Futuro, l'appello di Michael J. Fox e del cast per ritrovarla Che fine ha fatto la chitarra rossa Gibson ES-345 Cherry Red di Ritorno al Futuro? Per risolvere il 'mistero', gli attori del cast, a cominciare dal protagonista Michael J.Fox, hanno lanciato un vero e proprio appello sui social. Dell'iconico oggetto si sono perse le tracce dopo le riprese nel 1985.

A cura di Elisabetta Murina

Che fine ha fatto la chitarra rossa del film Ritorno al Futuro? È questa la domanda che si sono posti gli attori del cast, a cominciare dal protagonista Michael J. Fox. Sui social hanno lanciato un vero e proprio appello per cercare "la chitarra più importante della storia del cinema", di cui si sono perse le tracce dopo le riprese nel 1985. Da allora, nessuno sa più dove si trovi.

L'appello per ritrovare la chitarra di Ritorno al Futuro

Dopo le riprese di Ritorno al Futuro, si è persa ogni traccia della chitarra Gibson ES-345 Cherry Red, suonata dal protagonista Mary McFly nell'iconica scena del ballo sulle note di Johnny B, Goode. Vista la scomparsa della "chitarra più importante della storia del cinema", gli attori Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Harry Waters Jr, hanno lanciato un appello per ritrovarla.

Nessuno scherzo, ma una vera e propria richiesta d'aiuto per ritrovare l'iconico oggetto. "È persa nel continuum spazio-temporale, o forse è nel garage di qualche Teamster”, ha scherzato Fox. Per poi aggiungere: "Chiunque abbia informazioni può condividerle sul sito www.LostToTheFuture.com o contattare il numero 1-855-345-1955".

L'importanza della chitarra di Ritorno Al Futuro

Un oggetto che per gli attori del cast, soprattutto per Michael J. Fox, ha un valore affettivo e la scena in cui la usa è stata frutto di un lavoro con direttore della fotografia e coreografo: “Mi sono ispirato a Hendrix, Townshend, Van Halen. È stato fantastico poterci mettere tutta quella energia. Non sapevo che avrebbe influenzato così tante persone. John Mayer e Chris Martin mi hanno detto che hanno iniziato a suonare la chitarra grazie a quella scena. È una cosa che mi riempie di gioia”. A dire la sua sulla ‘scomparsa', anche il co-creatore della saga Bob Gale: “Scoprire che quella chitarra è sparita è stato sconvolgente".