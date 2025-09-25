Quattro figlie, il film candidato agli Oscar della regista di The Voice of Hind Rajab: di cosa parla e dove vederlo
Alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno è stato presentato il film The Voice of Hind Rajab, vincitore del Leone d'argento, che racconta la terribile vicenda di Hind, una bambina di soli sei anni che ha perso la vita a Gaza, dopo essere stata ore a telefono cercando di essere salvata dalla Mezzaluna Rossa palestinese. La regista, Kaouther Ben Hania, ha realizzato nel 2024 un altro docufilm che è stato candidato agli Oscar nella categoria Miglior documentario. La pellicola è disponibile sul canale IWonderfull su Prime Video.
Di cosa parla Quattro figlie
Il film, un intreccio tra finzione e storia vera, racconta la storia di Olfa una donna tunisina madre, per l'appunto, di quattro figlie. Essere donna in una società che spesso opprime la libertà sotto il peso della tradizione, non è un'impresa semplice. Un giorno le figlie maggiori di Olfa spariscono e la regista decide di chiamare due attrici che possano prendere il loro posto, accanto alle figlie più piccole, per poter raccontare così la storia della famiglia. Il film traccia un viaggio intimo e profondo, in cui si alternano momenti tragici, ma anche divertenti e dove la speranza è il reale filo conduttore dell'intero racconto.
Le parole della regista Kaouther Ben Hania
La regista racconta come è nata l'idea di questo film, nel lontano 2016. Kaouther Ben Hania era impegnata nella realizzazione di un altro documentario (Zaineb Hates the Snow ndr.) quando per la prima volta ha sentito Olfa parlare di quanto accaduto alla sue due figlie. La regista, quindi, racconta:
La sua storia mi ha intrigata e commossa. Anche in questo caso, si trattava della storia di una madre e delle sue quattro figlie adolescenti. Olfa mi ha affascinata fin da subito, in lei ho visto un personaggio potente per un film. La sua storia complessa e terribile mi ha perseguitata e ho voluto esplorarla, capirla, senza sapere come avrei fatto. Quindi ho chiamato il giornalista radiofonico e lui mi ha dato il numero di telefono di Olfa per poterla incontrare. È iniziato tutto così.