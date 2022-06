Oggi è il Goonies day, ma nessun abbonamento on demand ha il film disponibile Oggi è il Goonies day (37 anni fa, la prima volta al cinema) ma nessuno dei servizi streaming ha il film disponibile in abbonamento.

Mentre la tv dello streaming prolifera e siamo tutti sommersi da abbonamenti che – succede, lo so – non ricordiamo neanche più di avere, oggi è il Goonies day (37 anni fa, la prima volta al cinema) e nessuno dei servizi in abbonamento ha reso il film disponibile. Non c'è su Netflix, che pure ce lo ha avuto per un momento, tantomeno su Amazon Prime Video o su Sky/Now, neanche su Infinity c'è. Se oggi vogliamo celebrare i Goonies sui nostri televisori ultramoderni e supersmart, dovremmo sborsare tra i 3.99 e i 7.99 euro a seconda che sia noleggio o acquisto. Un vero peccato.

Le opzioni di visualizzazione a pagamento ci sono (almeno questo) e sono le più diverse. Tim Vision lo offre a partire da 2.99 euro, Youtube a partire da 3.99, Google play film offre il film a partire da 3.99 così come Apple Tv e Amazon Prime Video. Resta deludente l'idea di essere abbonati a così tanti servizi (il sottoscritto ne ha sottoscritti almeno 3) e non poter godere di un film che a metà ciclo di vita per quanto concerne il diritto d'autore.

"Chunk" interpretato da Jeff Cohen, oggi avvocato di successo

Intanto ad Astoria, nell'Oregon, si stanno preparando a una intensa giornata di celebrazioni. Nel paesino e a Cannon Beach è prevista una parata e un'intera giornata di festa. Il film, che ha lanciato le carriere di Josh Brolin e di Sean Astin e di Corey Feldman (quest'ultimo, purtroppo, non è mai riuscito a confermarsi in età adulta), ha fatto la fortuna di quei luoghi, che contano ogni giorno su enormi flussi di turisti. Nei pressi della popolare casa dei Walsh (chiusa al pubblico), oggi sorge l'Oregon Film Museum. Nel cinema più importante del paese, il Liberty Theatre, ci sarà la classica proiezione del film a partire dalle ore 18. Anche uno degli attori sarà presente alle celebrazioni, l'indimenticabile "Chunk", Jeff Cohen, che oggi di professione fa l'avvocato (e ha anche un grande successo).